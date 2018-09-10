«Белогорец» победил в детско-юношеском турнире по футболу

Юные футболисты Белогорска победили в детско-юношеском турнире по футболу. Соревнование имеет статус международного и проходило в Благовещенске в течение трех дней на стадионе «Спартак» при поддержке Амурского футбольного союза.

Как рассказал тренер-преподаватель ДЮСШ «Белогорец» Николай Шабонин, участие в турнире приняли 10 команд. Пять из них из Благовещенска, по одной из Находки, Якутска, Пояркова, Белогорска, села Ивановки.

«Соревнования проходили в два групповых этапа по круговой системе в один круг. “Белогорец” играл в возрастной группе 2010–2011 годов рождения в подгруппе из пяти команд. Играли два тайма по 15 минут, – отметил Николай Шабонин. – В первый игровой день “Белогорец” играл с “Луч-Энергия-2“ и “Динамо-1“ и выиграл обе встречи 7:0 и 7:3. Во второй день сыграли вничью 2:2 с “Портовиком“ из Находки и обыграли 4:1 “Восточный луч“ из Пояркова. Наша команда заняла первое место в Группе “Б“ и вышла в следующий этап с 3 очками и разницей забитых пропущенных мячей 7:3. В заключительный день наша команда уверенно обыграла “Зарю“ из Якутска со счетом 5:1, а в заключительной игре с “Луч-Энергией-1“ в своеобразном финале наша команда была сильнее и победила со счетом 3:0 и стала чемпионом Международного детско-юношеского турнира по футболу».

Команде вручен кубок победителя, медали и грамоты. По итогам турнира был определен и лучший вратарь. Им стал воспитанник школы футбола, вратарь команды «Белогорец» Степан Гусаров. Ему вручен диплом и статуэтка лучшего вратаря.