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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: подготовка и перспективы юных футболистов региона

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: подготовка и перспективы юных футболистов региона

11 сентября в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о подготовке и перспективах юных футболистов региона. После новостей в 8 часов гостем программы «Я тАк дУмаю!» станет тренер-преподаватель по футболу ДЮСШ № 3 Алексей Барчевский. Ведущие – Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте Благовещенского «Эха».

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