Из-за отсутствия сотовой связи жители села Талали общаются с родными через радио-приветы

Жители села Талали Свободненского района вынуждены жить без телефонной связи. Стационарная связь работает с перебоями, а сотовой нет вообще. Иногда, чтобы дозвониться до тех, кто живет в Талали, родные вынуждены просить их об этом по радио.

Село находится примерно в 230 километрах от областного центра и в 80-ти километрах от райцентра. Жители жалуются, что из-за отсутствия нормальной связи, которое подтверждается открытой информацией в интернете, они не могут оперативно связываться с экстренными службами.

О своей проблеме они рассказали врио губернатора на его странице в одной из социальных сетей.

«Обращаюсь к вам от имени жителей села Талали Свободненского района Амурской области с просьбой о помощи. Беда в том, что во время всеобщей цифровизации и научного прогресса наше село до сих пор живет абсолютно без сотовой связи, а проводной телефон часто не работает месяцами из-за аварий. В результате более 250 жителей выживают оторванными от цивилизации и не могут не то что вызвать скорую или пожарных, но и пользоваться госуслугами. Для того чтобы позвонить с сотового телефона, мы вынуждены ехать в лес 3 километра, залезть на дерево, и вот там у нас цифровой век и прочий инстаграм. С уважением и надеждой на чудо, ваши избиратели», – написал один из пользователей.

У благовещенца Владимира Мирошниченко в Талали живут пожилые родители. Мужчина говорит, что порой для связи с родными, ему приходится обращаться на радио.

«Я сам там часто бываю и по работе должен все время находиться на связи, но, когда еду туда, меня все теряют. Потому что подъезжаешь к этому селу, и связь пропадает полностью. Даже на номер 112 невозможно дозвониться, я проверял. Нет сети и все. Там периодически нет связи даже стационарной. И мы придумали интересный способ – через "Дорожное радио" им отправляем сообщения типа поздравительных. Говорим, что надо выехать в лес, позвонить нам с сотового телефона, когда что-то срочное. И это работает. Говорим: "Передайте, пожалуйста, привет нашим родителям и скажите, что мы ждем их звонка. Они должны нам перезвонить очень срочно". Они идут в лес, лезут на дерево и перезванивают. Старенькие родители лезут на дерево, чтобы позвонить с него! Отцу вчера 65 лет исполнилось», – рассказал Владимир.

Мужчина рассказал, что с вопросом по поводу сотовой связи обращался в компанию «Мегафон», чья вышка есть примерно в 25 километрах от села. Но там ответили, что в ближайшее время проведение связи в Талали не предусмотрено.

Это же подтвердила и глава Свободненского района Эльвира Агафонова. «Люди, конечно, хотят сотовую связь, как во всем цивилизованном мире. У нас, к сожалению, не одни Талали без связи сотовой, еще в Новостепановке нет никакой связи. Но нормальную сотовую связь сделать в этих селах просто невозможно, потому что они маленькие и сотовым операторам это невыгодно. А стационарная с перебоями работает. С этим вопросом, естественно, мы выходили в правительство области. Сейчас Ростелеком тянет к ним оптическое волокно. По срокам они должны были сделать все еще к концу 2017 года. Теперь должны до 1 декабря установить абонентский пункт в селе и сделать волокно ВОЛС. После этого обещают, что связь стационарная будет хорошая и бесперебойная», – рассказала глава района.