Мэром Якутска избрали женщину-оппозиционера

Фото: sakhalife.ru

На выборах мэра Якутска, проходивших 9 сентября, победила представительница Партии возрождения России Сардана Авксентьева. Это единственная из четырех региональных столиц, где смог победить кандидат от оппозиции.

Как сообщает «Коммерсант», Сардана Авксентьева, выдвинутая Партией возрождения России, на выборах мэра Якутска победила единоросса, спикера гордумы Александра Саввинова с результатом 39,9 % против 31,8 % голосов.

Всего выборы мэров региональных столиц проходили в четырех российских городах (Хабаровск, Абакан, Якутск и Томск), а сохранились они только в 7 из 83 центров. Якутск стал единственным, где на выборах победил представитель оппозиции. Ночью с госпожой Авксентьевой встретился глава Республики Айсен Николаев (на выборах главы Республики, которые также проходили 9 сентября, он набрал 71,5 % голосов).

«Николаев предложил встретиться, не откладывая до опубликования официальной информации. Он мудрый человек, опытный руководитель, с уважением относится к выбору народа. Отсекая всевозможные догадки, сообщу, что встреча прошла очень хорошо. Мы с Айсеном Сергеевичем приложим все усилия, чтобы Якутск развивался дальше»,— заявила по итогам беседы Сардана Авксентьева.

Авксентьеву поддерживал популярный депутат заксобрания Владимир Федоров, который посещал все встречи с кандидатом и призывал голосовать «за Сардану». Сам господин Федоров выдвигался на пост мэра и считался одним из фаворитов гонки. По его заявлениям, в региональном правительстве ему предлагали высокие должности в обмен на снятие с выборов.

Ранее на вопрос, не опасается ли она конфликта с региональными властями в случае победы, Сардана Авксентьева отвечала так: «Нет, Айсена Николаева я знаю. Конфликтовать я не собираюсь. Якутск — город дотационный, все равно надо с Республикой договариваться, тут не до гордости».

ИА Sakhalife сообщает, что у нового мэра два высших образования. В Якутском госуниверситете она получила специальность «преподаватель истории», а в Дальневосточной академии госслужбы – «государственное и муниципальное управление».

С 1993 по 1996 годы 48-летняя Сардана Авксентьева работала специалистом отдела по делам молодежи, спорта физической культуры и спорта администрации столицы Республики. С 1996 по 1998 – в республиканском министерстве по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта. В 1998 перешла на работу в Национальную вещательную компанию «Саха». В 2000 году Сардана Авксентьева стала помощником депутата Госдумы РФ Виталия Басыгысова. С 2004 по 2007 годы – заместитель генерального директора ОАО «Туймаада Даймонд». В 2007 году назначена заместителем главы городского округа «Город Якутск». После была принята на работу в аэропорт Якутска.