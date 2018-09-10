87-летний актер Иван Краско разводится с 27-летней женой

Фото: spb.kp.ru

87-летний актер Иван Краско и 27-летняя Наталья Шевель поженились три года назад, в сентябре 2015 года. Несмотря на 60-летнюю разницу в возрасте, молодожены уверяли, что искренне любят друг друга и счастливы вместе.

Недавно стало известно, что супружеская пара разводится. Иван Краско признался, что разлюбил Наталью: она не хотела иметь от него детей, а он мечтает стать отцом шестого ребенка. Актер решил вернуться к своей третьей жене Наталье Вяль, матери двух его сыновей: 16-летнего Ивана и 14-летнего Федора.

Наталья Краско подтвердила, что расстается с мужем. Она объяснила, что дата развода пока не определена, но девушка не видит необходимости удерживать супруга от возвращения к прежней жене и детям. По ее мнению, брак себя исчерпал: Наталье не хватает поддержки супруга.

«С удовольствием могу готовить, убирать, проявлять бытовые знаки внимания, но я хочу быть женщиной, хочу мужского плеча, хочу спокойствия. А я выхожу на амбразуру – нате, стреляйте! Меня столько раз на кострах сжигали за эти три года, вам и не снилось!» – пояснила актриса в Сети.

Фото: Vecherka

Артистка старается сохранять хорошие отношения с супругом, разница в возрасте с которым составляет 60 лет, занимается карьерой, тяготится бытом в той форме, в которой он налажен сейчас.

Квартиру и дачу пожилой мужчина переписал на детей. Слава, которая свалилась на пару, оказала, скорее, отрицательное влияние на обоих. Сейчас Наталья Краско не исключает возможности переезда в другую страну, чтобы начать новую жизнь там, где ее никто не знает.

После развода Наталья планирует снова выйти замуж. Сейчас она работает над новой книгой и репетирует спектакль в театре «Травести», сообщает «Рамблер».