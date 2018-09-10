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10сентября
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Подростка, устроившего ДТП в Белогорске, поместили в спецшколу поселка Юхта

Подростка, устроившего ДТП в Белогорске, поместили в спецшколу поселка Юхта

В Амурской области суд в соответствии с заключением прокуратуры Белогорска принял решение о помещении несовершеннолетнего в спецшколу поселка Юхта. Как сообщалось ранее, 12-летний мальчик, находясь в нетрезвом виде, устроил ДТП. Оказалось, это не первое его нарушение.

Судом установлено, что по месту учебы ребенок характеризуется отрицательно, слабо усваивает учебный материал, нарушает учебную дисциплину, пропускает занятия, склонен к совершению противоправных общественно опасных деяний, систематически употребляет токсические и алкогольные вещества, самовольно уходит из дома. При этом профилактические мероприятия положительного результата не дают, кроме того, мальчик состоит на профилактическом учете.

24 июля 2018 года он по предварительному сговору открыто похитил сумку, принадлежащую местной жительнице. По данному факту следственным органом вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности.

8 августа 2018 года вечером несовершеннолетний, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (0,299 м/л), врезался в стоявший автомобиль и оставил место ДТП.

«Формально в действиях несовершеннолетнего водителя усматриваются признаки составов административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление автомобилем не имея права управления), частью 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) и частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Однако, согласно действующему законодательству, несовершеннолетний не подлежит привлечению к административной ответственности в связи недостижением 16-летнего возраста», - сообщили в прокуратуре области.

Мать несовершеннолетнего с воспитанием сына не справляется, слабо контролирует его учебу и поведение, авторитетом у ребенка не пользуется, неоднократно привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) и по статье 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет).

7 сентября 2018 года судья Белогорского городского суда, выслушав заключение представителя прокуратуры города Белогорска, удовлетворил ходатайство в полном объеме. Прокурор ходатайствовал о том, что мальчика необходимо поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на срок 3 года.

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#дети #закон #Белогорск #происшествия


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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    49 минут назад

    там повысит "квалификацию"

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