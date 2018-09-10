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10сентября
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сегодня, 16:21 0

Клип Киркорова и Баскова набрал более 2 миллионов просмотров за сутки

Клип Киркорова и Баскова набрал более 2 миллионов просмотров за сутки
Фото: spletnik.ru

В Сети набирает популярность хулиганский клип на новую совместную песню Филиппа Киркорова и Николая Баскова Ibiza – за пару дней на YouTube его посмотрели миллионы человек. В ролике показана жестокая драка исполнителей, оказывающаяся для обоих фатальной.

Хулиганский ролик, в котором, помимо самих народных артистов, снялись лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, телеведущий Андрей Малахов, юморист Гарик Харламов, а также певцы Валерий Леонтьев и Анита Цой, стал одним из хитов российского сегмента видеохостинга этой недели.

Автором сценария клипа выступил соведущий «Вечернего Урганта» Николай Гудков, ранее приложивший руку к созданию видеоряда к композиции Киркорова «Цвет настроения синий» (на данный момент клип на ютьюбе посмотрели более 43 миллионов человек). Согласно сюжету, у Баскова и Киркорова на съемках случается жуткий конфликт.

В итоге певцы оказываются в бассейне, где их схватка продолжается ровно до того момента, как одна из старушек опрокидывает в воду осветительный прибор, который и утихомиривает скандалистов мощнейшим электрическим зарядом. Экранное противостояние артистов в ролике разбивается краткими вставками с «интервью» других звезд отечественного шоу-бизнеса, комментирующих их «дружбу», сообщает РИА Новости.

В качестве промо к клипу певцы посетили шоу Ивана Урганта, в котором продолжили отыгрывать взаимную ненависть посредством колких шуток в адрес друг друга. По ходу программы они также рассказали о первом знакомстве.

«Я был маленьким мальчиком, пел в программе "Музыкальный ринг" вместе с Анастасией Максаковой. А этого дядю уже показывали по телевизору», – начал Николай.

«Да, я был на пике своей популярности, – продолжил Филипп. – Помню, в мире жестокого шоу-бизнеса такой светлый ангел появился. И у него не было шансов пробиться там. Но меня учили – помогли тебе, помоги другому. Я понимал, что кроме меня ему никто не поможет. Я и не помог».

В конце передачи звезды эстрады устроили драку за букет, подаренный Ургантом.

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#шоу-бизнес #юмор


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