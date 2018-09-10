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10сентября
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Почта России подготовила к «Амурской осени» открытки с изображением почтового голубя

Почта России подготовила к «Амурской осени» открытки с изображением почтового голубя

Выпуск открыток к фестивалю кино и театра «Амурская осень» стал традицией для амурского филиала Почты России. В этот раз на почтовых карточках, подготовленных к 16-летию фестиваля, а также празднованию 160-летия Амурской области, изображен почтовый голубь с письмом.

Открытки выпущены ограниченным тиражом в количестве 1 000 штук. Отправить бесплатно эксклюзивную карточку от Почты России с символикой фестиваля «Амурская осень» в любой уголок страны смогут гости и участники на протяжении всего фестиваля. Мобильные отделения Почты России будут работать в звездном шатре, а также в день открытия и закрытия «Амурской осени» – в Общественно-культурном центре.

У специальной стойки почтовики помогут правильно заполнить адресные строки и примут почтовые карточки к отправке, здесь же любители посткроссинга и коллекционирования смогут поставить памятный почтовый штемпель с датой проведения фестиваля.

Стать обладателем почтовой карточки можно будет уже 14 сентября на ночной распродаже билетов в звездном шатре, сообщает пресс-служба Почты России.

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#культура #связь


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