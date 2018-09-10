В Зейском районе упавшие на трассу деревья создали проблемы для водителей

В прошедшую субботу, 8 сентября, в Зейском районе прошли обильные осадки – на территории выпало 20-30 сантиметров снега. Из-за упавших на проезжую часть и наклоненных снегом деревьев на автодороге Зея – Снежногорск было затруднено движение транспорта. На помощь выехала поисково-спасательная группа Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ.

На месте спасатели обнаружили, что пробок на автодороге нет, проезд возможен в обоих направлениях. Однако некоторые деревья опасно нависают над дорогой и могут в любой момент упасть на проезжую часть. Спасатели с помощью бензопил перепилили деревья и расширили узкие места для более удобного проезда транспорта.

Всего было обследовано около 30 километров дорожного полотна до поселка Снежнегорск. На базу группа спасателей вернулась в восемь часов вечера.