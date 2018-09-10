В городах и районах Приамурья выборы выиграли оппозиционеры

В понедельник, 10 сентября, облизбирком огласил результаты основных избирательных кампаний на территории Амурской области. Всего их было 28. В большинстве кампаний в районах области победили оппозиционеры.

«Единый день голосования по для партии Единая Россия по выборам депутатского корпуса сложился не очень удачно», – заметил председатель облизбиркома Николай Неведомский.

Выборы главы муниципального образования город Тында прошли с явкой чуть выше средней – почти 35 %. Здесь уверенно победила представительница КПРФ Марина Михайлова – 48,33 %. Следом шел кандидат от ЕР Сергей Гуляев – 29,26 %, затем Юрий Шаталов от ЛДПР – 11,91 %. Два выдвиженца – Иван Железняков и Юрий Новак набрали соответственно 4 % и 3 %.

Также более 48 % голосов набрали коммунисты на выборах депутатов Тындинской гордумы. Из 20 мандатов КПРФ получит 12, «Единая Россия – 5, ЛДПР – 3.

Также абсолютно большинство депутатских кресел коммунисты получили в Райчихинском городском Совете. Из 20 мандатов к КПРФ уходит 11, еще 5 – к «Единой России», 3 – к ЛДПР, 1 – к СР.

Аналогичная ситуация на выборах в городской Совет Свободного. Коммунисты получили 11 мандатов из 20. Из оставшихся ЕР завоевала 4 мандата, ЛДПР – 3, СР – 1, а последний мандат получил самовыдвиженец.

В Зее и Циолковском больших результатов добилась партия ЛДПР. На выборах главы города первое место занял представитель либерально-демократической партии Сергей Гибадуллин – 26,48 % голосов. Кандидат от ЕР Алексей Чайка набрал 23,51 %, коммунистка Валентина Губарева – 16,94 %, самовыдвиженец Татьяна Базова – 14,76 %, а представитель партии пенсионеров Олег

Бондарев – 11,28 %.

На выборах Зейского городского Совета ЛДПР и КПРФ поделили лидерство. Из 15 мандатов эти партии завоевали по 6 мандатов. Еще 2 мандата у самодвыдвиженцев, 1 – у партии пенсионеров. «Единая Россия» не получили ни одного мандата.

В ЗАТО Циолковском на выборах в местный Совет была одна из самых высоких явок – 52,09 %. И здесь 8 мандатов из 10 получила ЛДПР. Еще по одному мандату у представителя «Единой России» и самовыдвиженца.

На выборах в представительские органы единороссы победили только в Свободненском районе. В районном Совете из 18 мандатов «Единой России» досталось 15. Еще 2 – у КПРФ, 3 – у ЛДПР.

На выборах глав местного самоуправления в области победили только представители «Единой России». По выборам в представительные органы сельских поселений подсчет голосов еще проводится.

Кроме того, были озвучены уже известные итоги по выборам в Госдуму и выборам губернатора Амурской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в дополнительных выборы депутата Госдумы победил кандидат от ЛДПР Андрей Кузьмин с 31,64 %. Следующий кандидат – представительница КПРФ Татьяна Ракутина – отстала от лидера незначительно – она получила 29,62 % голосов. На третьем месте кандидат от СР Кирилл Зимин.

В досрочных выборах губернатора Амурской области победу одержал кандидат Василий Орлов с 55,6 % голосов. На втором месте также Татьяна Ракутина – у нее 26,56 %. Замыкает тройку лидеров справедливоросс Сергей Левицкий – 7,86 %.