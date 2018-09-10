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10сентября
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Мелкие посылки из Китая в Россию стали отправлять по новому маршруту

Мелкие посылки из Китая в Россию стали отправлять по новому маршруту
Фото: www.eg.ru

«Почта России» запускает новый маршрут доставки отправлений из Китая на Дальний Восток, Урал и в Сибирь. Теперь они будут идти не через Москву, а через Владивосток. На новый маршрут будет приходиться 40 % продаж AliExpress в России.

«Почта России» с понедельника, 10 сентября, запускает новый маршрут доставки почтовых отправлений из Китая, который в два раза сократит сроки отправления посылок на Дальний Восток, Урал и в Сибирь, рассказал РБК представитель «Почты России». Речь идет о нерегистрируемых отправлениях – тех, которые принимают у отправителя без квитанции и вручают адресату без расписки: это могут быть письма, открытки, бандероли и мелкие пакеты (посылки меньше 2 кг за границу). Как правило, это дешевые товары стоимостью меньше 10 долларов.

Как пояснил представитель почтового оператора, почта из Гонконга теперь будет приходить морем во Владивосток. Оттуда поездом «Почты России» ее будут доставлять в места международного почтового обмена во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. Эта схема станет дополнительной к уже существующей, когда нерегистрируемые отправления доставляются автотранспортом, как правило, до Екатеринбурга или Москвы, а оттуда уже поездами на Дальний Восток, сообщает РБК.

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#Дальний Восток #Китай #связь


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