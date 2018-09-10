В Приамурье будут развивать технологическое предпринимательство

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Правительство Амурской области и Дальневосточный федеральный университет будут развивать технологическое предпринимательство в регионе по программе «Технопарк Русский». Соглашение об этом подписано 10 сентября на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Амурская область станет третьим регионом ДФО после Камчатки и Приморья, где реализуется программа.

«Проекты федерального масштаба такие, как космодром Восточный, газопровод "Сила Сибири" и Амурский ГПЗ, нуждаются в технологическом предпринимательстве. Для развития этого направления при поддержке правительства более года работает коворкинг-офис. Также уже два года проекты местных молодых предпринимателей собирает Амурская инновационная выставка. Уверен, что с подписанием соглашения технологический бизнес региона получит еще один мощный импульс для развития», – отметил Василий Орлов, врио губернатора Амурской области.

В результате работы программы «Технопарк Русский» технологическое предпринимательство получит поддержку в работе с иностранными компаниями, помощь в проведении мероприятий (в том числе и международных) и акселерационных программ, а также содействие в работе с резидентами ТОР региона.

Для технологического бизнеса организуют поддержку в СМИ и проведении рекламных кампаний. Для работы над развитием проектов привлекут экспертов инновационной сферы. В результате соглашения также получат поддержку и развитие 50 проектов технологического предпринимательства, которые собрала за два года Амурская инновационная выставка.