В Тындинском районе дали отопление в жилые дома

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С 10 сентября в жилых домах 18 населенных пунктов Тындинского района начался отопительный период. Это связано со снижением температуры наружного воздуха. Еще в двух селах – Уркан и Соловьевск – отопительный период начнется после 11 сентября, а в жилых домах Тынды тепло появится 13 сентября.

При этом отопительный сезон объектов социальной сферы столицы БАМа начался 6 сентября.

«Включение отопления в домах производится, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке ниже плюс 8 градусов. На территории Амурской области главы муниципальных образований будут подходить к этому вопросу с учетом фактических погодных условий в районах», – рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

В 2017 году отопительный период начался 14 сентября в Тынде, сообщает министерство ЖКХ региона.