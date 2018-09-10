Агростраховщики отреагировали на слова врио губернатора Приамурья о несовершенстве агрострахования

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Национальный союз агростраховщиков (НСА) проводит проверку в работе системы агрострахования в Амурской области. Поводом для этого стали слова врио губернатора Василия Орлова, который назвал систему страхования посевов несовершенной. Сами страховщики уверяют, что за несколько лет выплатили аграриям Приамурья больше средств, чем получили страховых взносов.

На встрече со СМИ Приамурья Василий Орлов сказал, что существующие нормативные базы, которые регулируют деятельность страховых компаний, несовершенны. В результате есть случаи, когда аграрии платят по 10 и даже 20 миллионов рублей в качестве страховых взносов, а в случае потери урожая не получают ничего. Об этом же говорят и сами фермеры.

«У нас на сегодняшний день неэффективна система возмещения страховых выплат. Что такое страховая организация? Это бизнес. Их задача собрать как можно больше и отдать как можно меньше. Регулируют их деятельность определенные законодательства и определенные нормативные базы, которые на сегодняшний день являются несовершенными. В частности, как пример, могу сказать, что те, кто застраховал свои посевы, не могут получить выплаты. Не все же могут предоставить доказательную базу о том, что, например, прошел град. Вот его видно визуально, он посевы выбил, а справку не могут взять с метеостанции, потому что метеостанция его не зафиксировала, потому что оборудование с советских времен. И большая дискуссия идет на федеральном уровне на эту тему – могут ли частные организации создавать метеостанции. Потому что фермеру гораздо проще было бы, скинувшись с коллегами, создать свою метеостанцию, которая будет фиксировать. Есть опыт и достаточно дорогих страховых платежей, когда заплатили по 10-20 миллионов рублей, а не получили ничего. И, естественно, это отбивает охоту страховать впредь у всех остальных – информация быстро распространяется», – высказал свое мнение врио губернатора.

Агростраховщики с этим не согласны. «Высказанные замечания к процедуре урегулирования убытков в области могут говорить либо о недостаточной информированности аграриев, либо о возможном отклонении страховщиков от единых стандартов страхования с господдержкой. Контроль соблюдения единых правил агростраховщиками входит в компетенцию НСА, поэтому союз подробно рассмотрит сведения при проведении проверки», – заявил президент НСА Корней Биждов.

Более того, в национальном союзе агростраховщиков уверяют, что фермеры Приамурья за несколько лет получили в качестве компенсаций средств больше, чем получили от них страховые компании.

«За период действия закона о господдержке сельхозстрахования с 2012 года страховые компании выплатили приамурским аграриям по их убыткам больше, чем получили страховых взносов при заключении договоров, – подчеркнул президент НСА. – Всего за период 2012-2018 гг. агростраховщики получили в регионе 90 миллионов премии по страхованию сельхозрисков, из них 82 миллиона рублей – по договорам, заключенным на условиях с господдержкой, а выплатили аграриям 94 миллиона рублей, из которых 85 миллионов рублей – по договорам с господдержкой».

В период с 20 по 30 июля в Амурской области был введен режим ЧС в связи с дождевым паводком. Ущерб сельскому хозяйству в регионе оценили в 1,4 миллиарда рублей.

При этом, по данным НСА на 1 августа 2018 года, в Приамурье было заключено на условиях господдержки только три договора страхования посевов на общей площади 17,4 тысячи гектаров.

Высказывание врио насчет трудностей в предоставлении доказательной базы по ущербу в НСА президент НСА Корней Биждов прокомментировал так: «Единые правила агрострахования с господдержкой, введенные с 2016 года, позволяют страховщику производить выплату в отсутствие справки от метеостанции, если факт события можно установить иным способом. Как раз в случае града установить факт события несложно. После повреждения посевов от града страховщик совместно с аграрием составляют акт обследования сельхозкультур. К акту могут прилагаться видео- и фотоматериалы, подтверждающие, что град имел место. Но необходимо уточнить, обращался ли аграрий к страховщику сразу после страхового события или заявил о нем только осенью, в период уборки урожая».

В компании отметили, что в любом случае возникновение подобных вопросов говорит о необходимости дополнительного информирования аграриев об их правах и обязанностях при передаче рисков в страхование. Поэтому НСА пореконмендовала органам управления АПК провести дополнительное разъяснение для аграриев Амурской области при содействии их союза.

По данным НСА и ЦБ РФ, в Амурской области есть опыт агрострахования. За период 2012-2018 годов агростраховщики заключили в регионе 628 договоров сельхозстрахования, из которых 92 – на условиях господдержки. Максимальное количество договоров – 75 – было заключено в 2016 году. Но после перехода к системе «единой субсидии» в 2017 году количество договоров сельхозстрахования уменьшилось вдвое – было заключено 34 договора.

Основная культура, которую обеспечивают защитой аграрии региона, – соя, на ее страхование приходится 93,8 % объема страхового рынка за период 2012-2018 годов. Остальная доля страхования приходится на яровую пшеницу и немного на кукурузу. Основным риском для растениеводства в Амурской области является переувлажнение почвы – 99,7 % выплат за указанный период.