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10сентября
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сегодня, 13:51 0

В России будут циркулировать два новых гриппозных штамма

В России будут циркулировать два новых гриппозных штамма
Фото: РИА Новости

Два новых штамма гриппа атакуют Россию в эпидемиологическом сезоне 2018-2019 года. Об этом информирует стенд Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован», – говорится в информации ведомства. В сообщении уточняется, что большинство людей болеют гриппом около недели, но некоторые заболевают серьезнее. Возможно тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов, сообщает РИА Новости.

В то же время ведомство информирует, что на текущий эпидемиологический сезон в России закуплено более 62 миллионов доз прививок от гриппа.

Как сообщалось ранее, первый подъем заболеваемости ОРВИ в России ожидается в сентябре. Следующий за этим подъем гриппоподобных заболеваний ожидается в октябре. Эпидемии гриппа, по словам заведующего научно-организационным отделом ФГБУ «НИИ гриппа им. А. Смородинцева» Минздрава России Игоря Никонорова, могут развиться с ноября по апрель.

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#здоровье


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