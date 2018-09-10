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День будет ветреным: погода в Амурской области на 11 сентября

День будет ветреным: погода в Амурской области на 11 сентября
Фото: ru.best-wallpaper.net

11 сентября в Амурской области ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый, умеренный дождь. Ночью в отдельных районах туман. По северу будет дуть ветер с востока, по югу – с юго-запада. Его скорость составит 2-7, в порывах – до 11-16 метров в секунду.

Температура ночью по северу опустится до плюс 5...10, по югу – до 8...13 градусов. Днем по северу будет 19...24, местами в осадках – 9...14, по югу 21...26 градусов.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров. Воздух прогреется ночью – до 10...12, днем – до 23...25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода


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