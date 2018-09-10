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10сентября
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сегодня, 12:36 0

В Казани врач диагностировал беременность у мужчины

В Казани врач диагностировал беременность у мужчины
Фото: ptzgovorit.ru

В Сети появилаь информация о том, что в столице Татарстана врач установил беременность у мужчины. Наличие ребенка документально оформили после процедуры УЗИ.

Житель районного центра был направлен в столичную больницу из-за почечной патологии. В Казани врач внимательно осмотрел пациента и диагностировал беременность у 35-летнего мужчины. Нефролог после приема записал, что живот у пациента увеличен, но соответствует срокам беременности. При этом явственно ощущается характерное пошевеливание.

Отец больного мужчины выложил бланк консультации нефролога в Сеть. После этого руководство больницы стало разбираться в причине «беременности». По словам главврача, произошла накладка, так как перед мужчиной нефролог осматривал беременную женщину. Руководство больницы установило, что виновата всеобщая компьютеризация, которая мешает докторам вдумчиво и от руки вписывать анамнезы в бланки без всякой путаницы. В Казани пользователи соцсетей продолжают всесторонне обыгрывать ситуацию, сообщает VestaNews.ru.

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#здоровье #происшествия #юмор


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