Приамурье и Китай обменяются пенсионерами

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Пенсионеры из Приамурья отправятся в Китай в рамках российско-китайского обмена пожилыми людьми. 12 сентября делегация пожилых людей из Амурской области с трехдневным визитом отправится в КНР.

В число участников делегации вошло 30 человек. Это официальные лица во главе с министром социальной защиты населения Амурской области и пожилые граждане, которые ведут активную творческую, волонтерскую, спортивную деятельность, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Амурской области.

Российско-китайский обмен делегациями пожилых людей организован министерством социальной защиты населения Амурской области совместно с управлением гражданской администрации Хэйхэ в целях культурного обмена опытом народов, проживающих на территории двух приграничных государств и для создания дружеских связей между их пенсионерами.

С ответным визитом делегация пожилых людей из Китая посетит Амурскую область в октябре текущего года. В 2018 году российско-китайский обмен пожилыми людьми проводится в рамках года российско-китайского межрегионального сотрудничества.

Ранее российско-китайский обмен делегациями пожилых людей проходил в 2016 и 2017 годах.