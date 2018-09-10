На выборах депутатов в Свободном побеждают коммунисты
В Свободном, по предварительным данным, в голосовании за депутатов Свободненского городского Совета народных депутатов седьмого созыва победили представители КПРФ. На втором месте – ЛДПР, на третьем – «Единая Россия».
По данным издания Gzt-sv.ru, по состоянию на 21:00 9 сентября итоги голосования выглядели следующим образом:
– из 1 681 проголосовавшего избирателя 595 (33,54 %) отдали свой голос за КПРФ;
– на втором месте – ЛДПР – 506 (28,52 %);
– на третьем «Единая Россия» – 382 избирателя (21,53 %);
– политическая партия «Справедливая Россия» набрала 198 голосов (11,16 %).
На выборах депутатов Райчихинского городского Совета народных депутатов, по предварительным данным на это же время, «Единая Россия» набрала 702 (25,57 %). У КПРФ – 1 103 голоса (40,18 %). За ЛДПР проголосовали 616 избирателей (22,44 %).
Просмотров всего: 769
#выборы #Райчихинск #Свободный