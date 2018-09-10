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10сентября
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сегодня, 11:39 2

На выборах депутатов в Свободном побеждают коммунисты

На выборах депутатов в Свободном побеждают коммунисты
Фото: www.gzt-sv.ru

В Свободном, по предварительным данным, в голосовании за депутатов Свободненского городского Совета народных депутатов седьмого созыва победили представители КПРФ. На втором месте – ЛДПР, на третьем – «Единая Россия».

По данным издания Gzt-sv.ru, по состоянию на 21:00 9 сентября итоги голосования выглядели следующим образом:

– из 1 681 проголосовавшего избирателя 595 (33,54 %) отдали свой голос за КПРФ;

– на втором месте – ЛДПР – 506 (28,52 %);

– на третьем «Единая Россия» – 382 избирателя (21,53 %);

– политическая партия «Справедливая Россия» набрала 198 голосов (11,16 %).

На выборах депутатов Райчихинского городского Совета народных депутатов, по предварительным данным на это же время, «Единая Россия» набрала 702 (25,57 %). У КПРФ – 1 103 голоса (40,18 %). За ЛДПР проголосовали 616 избирателей (22,44 %).

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#выборы #Райчихинск #Свободный


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Комментарии
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  • Аня2828

    Аня2828
    39 минут назад

    расцвет комунизма))

    едросы доигрались

  • Max412

    Max412
    22 минуты назад

    Аня2828расцвет комунизма)) едросы доигрались


    Это не их цель. Здесь им "власть" не нужна. Она у них уже есть над ними на региональном и федеральном уровне.

    Вы лучше посмотрите на явку избирателей и всё станет ясно про эти выборы. Особенно про выборы губернатора - это же чистый вброс голосов. За партию жуликов и воров голосовали единицы зомбированных недолюдей, смотрящих первый канал.

    Эти выборы чистая подтасовка и больше ничего...

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