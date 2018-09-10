На выборах депутатов в Свободном побеждают коммунисты

Фото: www.gzt-sv.ru

В Свободном, по предварительным данным, в голосовании за депутатов Свободненского городского Совета народных депутатов седьмого созыва победили представители КПРФ. На втором месте – ЛДПР, на третьем – «Единая Россия».

По данным издания Gzt-sv.ru, по состоянию на 21:00 9 сентября итоги голосования выглядели следующим образом: – из 1 681 проголосовавшего избирателя 595 (33,54 %) отдали свой голос за КПРФ; – на втором месте – ЛДПР – 506 (28,52 %); – на третьем «Единая Россия» – 382 избирателя (21,53 %); – политическая партия «Справедливая Россия» набрала 198 голосов (11,16 %). На выборах депутатов Райчихинского городского Совета народных депутатов, по предварительным данным на это же время, «Единая Россия» набрала 702 (25,57 %). У КПРФ – 1 103 голоса (40,18 %). За ЛДПР проголосовали 616 избирателей (22,44 %).

Просмотров всего: 769

#выборы #Райчихинск #Свободный

Нина Гвоздкова