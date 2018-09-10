Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: театральный обмен с Амурской областью

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» обсудят, чего ждать амурским театралам от гастролей Академического русского драматического театра им. А. С. Пушкина из города Якутска. Ведущий побеседует с исполнительным директором театра Александрой Звонковой и главным администратором театра Александрой Константиновой.

Интервью проведет Михаил Митрофанов. «Разворачиваться» будут – Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

В вечернем «Эхе» программа «Семейные разборки: братья и сёстры». Участники программы – Виктория, Амелия и Матвей Перепечины. Ведущие – Анастасия Болотина и Алексей Воскобойников.

Утренний эфир «Эха» выходит с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского «Эха».