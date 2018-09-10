Младшую сестру Хачатурян перевели в психиатрическое отделение

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Младшую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, перевели в психиатрическую лечебницу следственного изолятора СИЗО. Там должны проверить психическое состояние девушки, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников.

«В психиатрическое отделение "Бутырки" переведена младшая из трех сестер. Сейчас, скорее всего, ее будут обследовать на предмет психического состояния. Возможно, это требуется для проведения экспертизы», – рассказал Мельников. По его словам, за девушкой наблюдают, с ней работает психолог.

Он также добавил, что девушка находится в камере вместе еще с одной совершеннолетней женщиной. «У нее с собой все нужные и необходимые вещи, с ней уже переговорил психолог. Сейчас она будет находиться под наблюдением. Со стороны ОНК мы попросили, чтобы начальство СИЗО внимательно наблюдало за ее безопасностью и состоянием», – уточнил Мельников.

Фото: instagram.com

Девушку, как и двух ее старших сестер Кристину и Ангелину, обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело со множеством колото-резаных ранений шеи и груди обнаружили 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушкам в возрасте 17, 18 и 19 лет предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и заключили их под стражу до 28 сентября.

На допросе сестры полностью признали свою вину. «У нее в руках был нож. Она утверждает, что нанесла не больше пяти ударов. Средняя из сестер также наносила удары. Экспертиза еще не проведена, поэтому рано говорить, кто сколько нанес ударов и какой был смертельным», – сообщил адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин. Двое его коллег, представляющие интересы старших сестер, также заявили, что их подзащитные признали вину и дали показания.

Сестры заявляют, что убийство было вынужденной мерой, таким образом, они защищались от отца, находящегося в наркотическом опьянении. По словам девушек, Хачатурян напал на них первый.

Девушки также испытывали личную неприязнь к отцу, так как он длительное время причинял сестрам моральные страдания, сообщает «Газета.ру».