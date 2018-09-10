В Приамурье на летнее оздоровление детей было выделено более 330 миллионов рублей

Фото: kronvestnik.ru

По итогам летней оздоровительной кампании в Амурской области всеми формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 82,5 тысячи детей. Это почти на три тысячи больше, чем в 2017 году. В целом Приамурье вошло в число регионов, где летняя оздоровительная кампания 2018 года прошла на высоком уровне.

Об этом говорили на заседании межведомственной комиссии под председательством зампреда регионального правительства Ольги Лысенко.

Всего на проведение летней оздоровительной кампании из областного и местного бюджетов выделено 334,6 миллиона рублей, что на 50 миллионов больше, чем годом ранее.

«Одной из положительно зарекомендовавших себя форм поддержки детей является проведение профильных смен. В текущем году на проведение 51 смены различной направленности (2017 год – 32) было предусмотрено около 10 миллионов рублей. В них приняли участие 2 792 ребенка, в том числе 553 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета», – отметила и.о. министра образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

К настоящему времени в МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан» и «Орленок» по линии министерства образования и науки Амурской области направлены 222 ребенка. Как было отмечено, отдыхать на морских побережьях юные амурчане продолжат до конца года.

Ежегодно для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работают специальные смены, направленные на укрепление здоровья детей и организацию их досуга во время каникул. Таким образом, был организован отдых для 1 099 воспитанников школ-интернатов. Ребята отдохнули в санаторном оздоровительном лагере «Белые горы», ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина», «Колосок», а также лагере «Калейдоскоп», созданном на базе коррекционной школы-интерната города Свободного.

Различными формами занятости и трудоустройства летом были охвачены более 67,7 тысячи детей. Школьники выращивали овощи, трудились в ремонтных бригадах, более 300 детей состояли в школьных лесничествах и почти 3 000 ребят – в волонтерских отрядах.

«Подводя итог кампании, хочу сказать "спасибо" всем муниципалитетам. Летняя оздоровительная кампания текущего года прошла без грубых нарушений действующего законодательства», – сказала Светлана Вячеславовна.

Также руководитель минобрнауки области обратила внимание муниципальных образований на необходимость улучшения материально-технической базы лагерей и создание кадрового резерва, чтобы оздоровительная кампания 2019 года прошла на высоком уровне.

Далее об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2018 года по своим направлениям рассказали министры здравоохранения и социальной защиты населения. Представители Роспотребнадзора, УМВД и МЧС доложили о создании безопасных условий летнего отдыха.

По завершении заседания зампред Ольга Лысенко порекомендовала вынести озвученные итоги на обсуждение в муниципальных образованиях, чтобы детально рассмотреть все плюсы и минусы и учесть их при проведении оздоровительной кампании 2019 года.

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области