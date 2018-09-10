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10сентября
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сегодня, 11:02 2

На Восточном под стартовым комплексом ракеты нашли пустоты

На Восточном под стартовым комплексом ракеты нашли пустоты
Фото: архив Амур.инфо

На амурском космодроме в грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» нашли пустоты. Госкорпорация «Роскосмос» уже заключила контракт на сумму 4,6 миллиона рублей для их ликвидации. Документы размещены на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения один стартового комплекса ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме "Восточный"», — говорится в конкурсной документации.

Заказчиком работ является Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — подразделение Роскосмоса, которое занимается обслуживанием космодромов.

Контракт был подписан 5 сентября, работы выполнит компания «Адонис» из Благовещенска, сообщает РИА Новости.

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#космодром #происшествия


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Комментарии
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  • mm_Ник

    mm_Ник
    1 час назад

    А спрашивается, от куда они??? Наверное так кто-то строил и принимал этот объект! Чтоб карман свой как обычно набить.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    22 минуты назад

    и опять вопрос?а когда челноки полетят?обещали же!пустоты?закрома для денюжек

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