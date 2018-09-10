Поваренная соль исчезнет с российских прилавков

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С 2019 года из магазинов исчезнет соль с наименованием «поваренная», ее заменит «пищевая». С 1 сентября в стране вступил в силу новый ГОСТ на соль, который и предполагает такие изменения. Производители уже подготовили новый дизайн упаковки. Увеличения цены, по их словам, это не повлечет.

Согласно ГОСТу, из наименования продукции исключается слово «поваренная» – так традиционно называли в России соль. Как рассказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, все отечественные производители изготавливают соль по стандарту, на импортную продукцию приходится 1 %.

«Согласно ГОСТу, вместо не совсем корректного наименования «поваренная», применяемого по традиции для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано «Соль пищевая», – отметил Дмитрий Востриков. – Далее в зависимости от происхождения соли ее качества и способа производства она будет именоваться «морской», «молотой», «экстра» и так далее».

Как пояснили в «Руспродсоюзе», в магазинах сейчас распродаются товарные остатки старой соли. На складах у производителей также еще осталась старая продукция, которую нужно реализовать. Но выпускать соль по старому ГОСТу производители с 1 сентября не могут.

Вступивший в силу новый ГОСТ на соль также предполагает использование единственно возможной добавки – йода. Речь идет о йодате калия, тогда как до этого стандарт допускал и йодид калия. Практика использования йодата показала, что срок годности продукции увеличивается с 9–12 месяцев до 18, заметили в «Руспродсоюзе». Тогда как фактически массовая доля йода в соли сохраняется в течение 24 месяцев.

В Роскачестве изданию сообщили, что часто на полках отечественных магазинов встречалась соль с йодидом калия, который дешевле. «При этом важно отметить, что доля йодирующих добавок в себестоимости соли слишком мала, чтобы отразиться на цене», — отметили в организации. Так что и эти изменения не сделают продукцию дороже.