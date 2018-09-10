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10сентября
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Большинство голосовавших на сайте горадминистрации высказались за храм на «Золотой миле»

Большинство голосовавших на сайте горадминистрации высказались за храм на «Золотой миле»

На сайте мэрии Благовещенска подвели итоги голосования по благоустройству и реконструкции площади имени Ленина и примыкающей территории «Золотой мили». Опубликовано, в том числе, мнение участников опроса о строительстве на намывной территории православного храма. Именно этот вопрос несколько дней назад наделал много шума.

Судя по размещенным данным, на вопрос «Нужен ли храм на территории "Золой мили"» утвердительно ответили 3 728 человек, или 67,23 % от общего числа опрошенных. Против высказались 1 817 человек, или 32,77 %.

Как сообщало Амур.инфо, из 18 вопросов именно вопрос о строительстве храма возмутил православную общественность. Участники городского христианского семейного клуба даже попросили известного православного блогера Святослава Шевченко написать обращение к президенту. Тот высказал свое мнение в видеоблоге.

Когда скандал набирал обороты, голосование по поводу необходимости строительства храма на сайте мэрии было приостановлено. В администрации это объяснили накруткой голосов. О вбросе заявил и врио губернатора Василий Орлов в комментарии к обсуждению этой новости. Он же пообещал, что за основу будут приняты результаты до вброса.

Всего в опросе администрации 18 пунктов. Большинство его участников высказались за необходимость реконструкции площади имени Ленина – более 90 % проголосовавших. За современный вид фонтана высказались более 85 % опрошенных. Чуть больше половины участников считают, что на указанной территории нужны дополнительные фонтаны – 50,15 %.

Также многие участники опроса проголосовало за сохранение существующего и за дополнительное озеленение. Многие считают, что на указанной территории нужны теневые навесы и беседки, а также игровые спортивные площадки.

Подавляющее большинство проголосовавших – почти 80 % – согласны с предложением организовать «Дальневосточный парк» с дендрарием и размещением скульптур животных, обитающих в наших краях.

Практически на все вопросы участники ответили утвердительно за исключением вопроса по кардинальной смене существующей планировки площади. Здесь почти 52 % высказались против.

Между тем на Амур.инфо продолжается свой опрос по поводу строительства храма на «Золотой миле». И пока лидирует ответ: «Нет, в городе достаточно храмов».

Просмотров всего: 652

#городская власть #мэрия #религия #строительство


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Комментарии
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  • Арболет

    Арболет
    2 часа назад

    Если храм будут строить за счет средств благовещенской Епархии и строительство не превратится в долгострой то пусть строят.

  • Maliko

    Maliko
    2 часа назад

    Но по плану строить должны за счёт федеральных средств, то есть из наших налогов. Лучше бы детский сад построили.

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Да лепите что хотите, зачем у народа спрашивать? Опускайте эту формальность.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Не поняла, а как проголосить?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Стоило Шевченко "помолиться" и 48% за несколько дней чудесно превращается в 67,23%. И это у других "вброс", а у этих -сила всевышнего. Только ясно дело что эти "опросы" гроша ломанного не стоят, а буча вокруг этого поднимается только с меркантильной целью самопиара. Вопрос со строительством храма решен положительно и давно, и сомнению не подвергался....... разве только придет "богатый китайский инвестор" и закажет свою музыку, но об этом пока жителям АО приходится только мечтать.

  • Malinka007

    Malinka007
    1 час назад

    Ой, не дай Бог храм еще и на Набережной. Реально где было голосование? И пока лидирует ответ: «Нет, в городе достаточно храмов». Их БОЛЕЕ чем достаточно.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    От начала голосования ровно до конца августа по пункту строительства храма стабильно держалось соотношение 83,5% к 16,5%, не в пользу строительства храма. Жаль, скринов не сделала, но проголосовавшие в этот период, подтвердят.

    Затем случилось вот это:

    » Myxira , 31 августа, 10:29

    Все еще хотите голосовать?...

    Недавно нам, горожанам было предложено проголосовать на официальном сайте Администрации города Благовещенска за благоустройство и реконструкцию площади имени В.И. Ленина и территорию "Золотой мили".

    Приблизительно, неделю идет голосование. Открыла вкладку и периодически заглядываю. По пункту номер 7 всю дорогу, вплоть до сегодняшнего утра, сохранялось соотношение 83,5% и 16,5% не в пользу строительства храма. Так было и вчера вечером. Что же видим сегодня? По всем пунктам привычное соотношение, кроме пункта 7: 58,33% и 41,57%... http://xn--80abedla9acxg1b7f.xn--p1ai/blagoustrojstvo/dedushka-lenin/view_result/4-anketa?rid=427

    И это - официальный сайт Администрации города!!!... Все еще хотите голосовать?...

    http://forum.amur.info/goverment/153723/?page=last&page=44

    С 30-31 августа пошел круглосуточный мега-прирост конкретно по 7 пункту в пользу храма. Спустя несколько дней, видимо, кто-то устроил соревнование-догонялки, в результате которого число проголосовавших по 7 пункту дошло то ли до 12, то ли 14 тысяч с хвостиком. После этого данный пункт голосования исчез.

    Администрация упорно талдычит о поздней накрутке голосов и не признает первичной "высокодуховной" накрутки. Ну да - там же "договоренности".

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    ЛайКа

    Не поняла, а как проголосить?



    Опрос на главной странице АИ.

  • B-52

    B-52
    57 минут назад

    АрболетЕсли храм будут строить за счет средств благовещенской Епархии и строительство не превратится в долгострой то пусть строят.


    Все верно. На месте бывшего Амура уже построили. Пусть и на миле теперь такую же красоту возведут.

  • Noir

    Noir
    52 минуты назад

    B-52

    Арболет

    Если храм будут строить за счет средств благовещенской Епархии и строительство не превратится в долгострой то пусть строят.



    Все верно. На месте бывшего Амура уже построили. Пусть и на миле теперь такую же красоту возведут.


    Общественный развлекательный центр с религиозным уклоном.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    43 минуты назад

    Myxira



    Опрос на главной странице АИ.



    мне по ходу повылазило))



    http://www.amur.info/votes а тут не активно



    Так хочется "против" поставить



  • Myxira

    Myxira
    38 минут назад

    ЛайКа

    Myxira



    Опрос на главной странице АИ.



    мне по ходу повылазило))

    http://www.amur.info/votes а тут не активно

    Так хочется "против" поставить



    а еще в этой новости есть ссылка на предыдущую - там голосование в конце )

  • OT

    OT
    10 минут назад

    Это конечно уже вызов на дальнейшее расслоение и противостояние в обществе. Ведь это воля власти пробила храмострой а не общественность предложила и конечно поставла на опрос. Ведь при перевороте в стране после СССР сразу масса верующих откуда-то взялась. Всплыли всякие хироманты и прочий оккультизм. Это естественный признак каждого ухватиться за какой-нить ориентир после утраты коммунистической идеологии. Вот и ухватились в большинстве за религиозную идеологию. Они и правят бал в опросе и это к сожалению ведет к противостоянию и расслоению. Религиозная организация - это политическая организация со своей идеологией, а политика как известно всегда ведет к борьбе в обществах.

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