Большинство голосовавших на сайте горадминистрации высказались за храм на «Золотой миле»

Судя по размещенным данным, на вопрос «Нужен ли храм на территории "Золой мили"» утвердительно ответили 3 728 человек, или 67,23 % от общего числа опрошенных. Против высказались 1 817 человек, или 32,77 %.

Как сообщало Амур.инфо, из 18 вопросов именно вопрос о строительстве храма возмутил православную общественность. Участники городского христианского семейного клуба даже попросили известного православного блогера Святослава Шевченко написать обращение к президенту. Тот высказал свое мнение в видеоблоге.

Когда скандал набирал обороты, голосование по поводу необходимости строительства храма на сайте мэрии было приостановлено. В администрации это объяснили накруткой голосов. О вбросе заявил и врио губернатора Василий Орлов в комментарии к обсуждению этой новости. Он же пообещал, что за основу будут приняты результаты до вброса.

Всего в опросе администрации 18 пунктов. Большинство его участников высказались за необходимость реконструкции площади имени Ленина – более 90 % проголосовавших. За современный вид фонтана высказались более 85 % опрошенных. Чуть больше половины участников считают, что на указанной территории нужны дополнительные фонтаны – 50,15 %.

Также многие участники опроса проголосовало за сохранение существующего и за дополнительное озеленение. Многие считают, что на указанной территории нужны теневые навесы и беседки, а также игровые спортивные площадки.

Подавляющее большинство проголосовавших – почти 80 % – согласны с предложением организовать «Дальневосточный парк» с дендрарием и размещением скульптур животных, обитающих в наших краях.

Практически на все вопросы участники ответили утвердительно за исключением вопроса по кардинальной смене существующей планировки площади. Здесь почти 52 % высказались против.

Между тем на Амур.инфо продолжается свой опрос по поводу строительства храма на «Золотой миле». И пока лидирует ответ: «Нет, в городе достаточно храмов».