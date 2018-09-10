Во Флоренции ввели штрафы за перекус на улице: обзор прессы

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«О выборах ни слова. О них сегодня и без меня говорится достаточно много. Я же расскажу о простом, житейском», – пишет ведущий «Авторадио-Благовещенск», автор обзора на Амур.инфо Павел Савинкин.

Напишут же такое

Для начала я раскрыл журнал «Дилетант», он, как ни странно, начал появляться на наших скучных и однообразных пресс-развалах. Практически весь номер посвящен «железному Феликсу» и его творческому наследию. Пишут, что никогда, ни дня не служивший в органах сыска недоучка Дзержинский с нуля создал такую политическую полицию, принципам которой по сию пору следуют многие спецслужбы большинства стран мира.

Много интересных деталей: к примеру, рассказывая об аскетизме Феликса Эдмундовича, журнал упоминает случай, когда его сестра напекла пирожков из муки, купленной у спекулянтов, а он выкинул их в окно. Этот факт говорит и о гуманизме первого чекиста страны: ведь мог же убить сестру – наверняка был при оружии, а вот, оставил в живых.

Также в номере

Поставив во главу угла своего содержания фигуру Дзержинского, журнал по большому счету рассказывает о «красном терроре», развязанном при его активном участии. Борьба с контрреволюцией во многом оказалась борьбой с соратниками и с собственным народом. Приводятся леденящие душу и сердце цифры арестованных и расстрелянных. А примеры пыток, применяемых к несчастным обвиняемым в саботаже и противодействии линии партии, шевелят от ужаса волосы на голове. Я их не буду здесь их вам повторять – поберегу ваши нервы.

Полный абзац

Традиционная дмитребыковская «Портретная галерея» «Дилетанта» сегодня посвящена Джорджу Оруэллу, изучите ее сами, а меня уже заждался журнал «Вокруг света», где пишут о том, что туристы, приезжающие со всего мира в знаменитую Флоренцию, могут столкнуться со значительным штрафом, если решат перекусить на улице. Власти города запретили употреблять пищу и различные напитки в исторической части города. Никаких пирожков, никакого мороженого. Ни-че-го! Увидят туриста с баночкой колы или с чем-то типа названного и – штраф от 150 до 500 евро! Вне зависимости от того – турист ли это или житель города.

Жаль, нет времени, я бы рассказал, как собственными глазами однажды видел, как социальные службы Флоренции ублажали по-хамски настроенного полупьяного бомжа, уговаривая его покинуть в карете медпомощи людную улицу. Бомж хотел еще выпить и покурить. Выпить ему не дали, но покурить разрешили, да еще и сунули в карман пачку сигарет. Тогда он потребовал кофе. Соцработник вошел за кофе в кафе, из окна которого я и наблюдал за инцидентом. Подробности как-нибудь при встрече.

Не пропусти

Так, поехали дальше. Уж совсем было вознамерился пересказать вам заметку о том, что одну из улиц Брюсселя собираются назвать «Это не улица» – да-да, именно так – улица «Это не улица», но на глаза попалась другая, более актуальная заметка. Она о том, почему на заседаниях российского правительства на столах лежат карандаши, а не ручки. Вот вы как думаете, почему? Правильно думаете: потому что ручки воруют. Сам председатель кабмина Д. Медведев дал такое объяснение. Все-таки сильна у министров инерция мышления.

Обе заметки опубликованы в журнале «Политика».

На посошок

Напоследок журнал «Родина», на страницах которого я нашел симпатичный материал, рассказывающий о мороженом. История этого лакомства, безусловно, неполная. Но и того, что опубликовано, вполне хватит для того, чтобы вы облизнулись. Здесь описано много самых разных сортов многих времен и народов, но я бы выбрал для себя тот, в составе которого полстакана мараскина (это фруктовый ликер) и полстакана рома. Собственно, с такими ингредиентами, само мороженое уже и ни к чему.