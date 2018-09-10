Пенсионный фонд перечислит амурским семьям 65 миллионов рублей маткапитала

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В понедельник, 10 сентября, Пенсионный фонд перечислит материнский капитал амурским семьям, которые обратились в ПФР с заявлениями на погашение ипотеки, приобретение жилья и образование детей в первой половине августа. В общей сложности средства получат 306 человек. В списке – вся Амурская область.

7 сентября фонд перечислил материнский капитал 165 семьям, решившим направить средства на образование детей и детсады. Общая сумма выплат составила 9,4 миллиона рублей. Их них 3,5 миллиона рублей пойдут на оплату содержания в детсадах 102 амурских детей.

10 сентября Пенсионный фонд оплатит 141 заявление на погашение жилищных кредитов и улучшение жилищных условий. Из этого числа 66 человек потратят капитал на погашение ипотеки на сумму 28,7 миллиона рублей, еще 75 семей используют 27,4 миллиона рублей на приобретение или строительство жилья.

Следующее перечисление семьям, имеющим сертификаты, планируется до 26 сентября по заявлениям, поданным в Пенсионный фонд во второй половине августа. Оплата сделок маткапиталом производится не позднее, чем через 1 месяц и 10 дней со дня подачи заявления.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации, и интеграции в общество детей-инвалидов. Также с начала 2018 года предусмотрены ежемесячные выплаты нуждающимся семьям, в которых второй ребенок будет рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей, сообщают в амурском отделении ПФР.

Программа федерального материнского капитала продлена до 2021 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Телефон областной горячей линии по вопросам федерального маткапитала – 8(4162) 202-319.