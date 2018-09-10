В трех российских регионах состоится второй тур выборов губернатора

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9 сентября, в единый день голосования, в России состоялись более 4,5 тысячи выборов и референдумов. В 26 регионах, в том числе в Амурской области, выбрали глав, в 16 состоялось голосование за членов местных законодательных собраний, в семи одномандатных округах состоялись довыборы в Госдуму.

Как стало известно РБК, в Хабаровском крае поддержали партию ЛДПР. Действующий губернатор, выдвиженец «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 35,62 % голосов — на 0,2 % меньше, чем его соперник от ЛДПР, уроженец Амурской области Сергей Фургал (окончил БГМИ, работал в Поярковской ЦРБ). По закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», если ни один кандидат не набирает 50 %, назначается второй тур.

По данным на 20:30 мск, вероятность второго тура возможна еще в двух местах. В Приморском крае после обработки более 87 % бюллетеней врио главы Андрей Тарасенко имел 46,6 % голосов, его главный конкурент Андрей Ищенко от КПРФ — 24,7 %. В Хакасии, по данным подсчета 41,4 % бюллетеней, действующий глава Виктор Зимин получил 37,7 %, а его конкурент коммунист Валентин Коновалов — 42,8 %.

Не исключен второй тур и во Владимирской области, после подсчета 10 % голосов, действующий губернатор Светлана Орлова лидирует с 44,28 %, у идущего на втором месте представителя ЛДПР Владимира Сипягина — 27,63 %.

Как сообщает РБК, «Единая Россия» проигрывает в трех регионах. На 21:00 мск: в Иркутской области 27,3% голосов, КПРФ — 33,7%. Еще в двух регионах КПРФ лидирует на выборах в заксобрания: в Ульяновской области у коммунистов 42,3 %, у «Единой России» — 22,9%. И в Хакасии — 31,1 против 27,2% у партии власти.

Несмотря на усилия региональных властей, явка на выборах 9 сентября в ряде регионов оказалась ниже, чем на прежних выборах.

На 19:30 мск предварительные результаты губернаторских выборов опубликовали избиркомы Чукотского автономного округа, Якутии, Магаданской, Омской и Амурской областей, Приморского, Красноярского, Алтайского и Хабаровского краев. Явка в Приморье, по данным на 18:10 мск, составила 29,4% — это на 10,8 п.п. меньше, чем во время предыдущих губернаторских выборов, прошедших в 2014 году. Меньше, чем на предыдущих выборах, явка и на Чукотке (на 3,9 п.п.), в Амурской области (на 1,9 п.п.), в Красноярском крае (на 1,6 п.п.).

В Чукотском АО с результатом 57,8% победил действующий губернатор Роман Копин. В Амурской области — врио главы региона Василий Орлов, назначенный в мае 2018 года и получивший, по предварительным данным, 58,35 % голосов, в Красноярском крае — врио губернатора Александр Усс, которого Владимир Путин назначил на эту должность в сентябре 2017 года. Усс набрал 62,29% голосов избирателей.

Самым серьезным нарушением на этих выборах стал случай на участке № 725 в Улан-Удэ, где сотрудники УИК привезли в местный изолятор временного содержания бюллетени, заранее заполненные за кандидатов от «Единой России». В результате зампредседателя этого УИК был освобожден от должности, против него возбудили уголовное дело. Как сообщил журналистам председатель бурятского избиркома Дмитрий Ивайловский, после задержания представитель УИК признался, что заполнил таким образом множество бюллетеней.