В Зее и Тынде к власти пришли представители ЛДПР и КПРФ

Обновлено: 09:43



В амурском избиркоме подвели предварительные итоги выборов глав городов Зеи и Тынды. В Зее мэром избран представитель партии ЛДПР Сергей Гибадуллин, а северную столицу Приамурья возглавила коммунистка Марина Михайлова.

По последним данным амурского избиркома, за Сергея Гибадуллина свои голоса отдали 1 605 избирателей Зеи, или 26,48 %.

От своего ближайшего конкурента единоросса Алексея Чайки он оторвался примерно на 200 голосов. За Чайку, по предварительным данным, проголосовали 1 425 человек – 23,51 % от общего числа проголосовавших.

Валентина Губарева от партии КПРФ заняла на выборах мэра Зеи третье место с предварительным результатом 1 027 голосов – 16,94 %. На четвертом месте самовыдвиженка Татьяна Абазова – 895 голосов (14,76 %), на пятом – Олег Бондарев от партии Пенсионеров России с результатом 684 голоса (11,28 %).

Явка на выборах мэра Зеи составила 31,5 % – на избирательные участки пришли 6 070 избирателей из 19 268.

В столице БАМа мэром избрана представитель партии КПРФ Марина Михайлова. За нее, по последним данным избиркома Приамурья, свои голоса отдали 48,33 процента избирателей. Это примерно в полтора раза больше, чем у ее соперника, – представителя партии «Единая Россия» Сергея Гуляева, который набрал около 29 % голосов избирателей.

На третьем месте либерал-демократ Юрий Шаталов, которого мэром Тынды хотели видеть около 12 % горожан, пришедших на избирательные участки. Всего в этом городе на выборы пришли 6 919 горожан из 20 057 избирателей, значившихся в списках. Таким образом, явка в северной столице Амурской области составила – 34,5 %.