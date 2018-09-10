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10сентября
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сегодня, 09:18 6

В Зее и Тынде к власти пришли представители ЛДПР и КПРФ

В Зее и Тынде к власти пришли представители ЛДПР и КПРФ

Обновлено: 09:43

В амурском избиркоме подвели предварительные итоги выборов глав городов Зеи и Тынды. В Зее мэром избран представитель партии ЛДПР Сергей Гибадуллин, а северную столицу Приамурья возглавила коммунистка Марина Михайлова.

По последним данным амурского избиркома, за Сергея Гибадуллина свои голоса отдали 1 605 избирателей Зеи, или 26,48 %.

От своего ближайшего конкурента единоросса Алексея Чайки он оторвался примерно на 200 голосов. За Чайку, по предварительным данным, проголосовали 1 425 человек – 23,51 % от общего числа проголосовавших.

Валентина Губарева от партии КПРФ заняла на выборах мэра Зеи третье место с предварительным результатом 1 027 голосов – 16,94 %. На четвертом месте самовыдвиженка Татьяна Абазова – 895 голосов (14,76 %), на пятом – Олег Бондарев от партии Пенсионеров России с результатом 684 голоса (11,28 %).

Явка на выборах мэра Зеи составила 31,5 % – на избирательные участки пришли 6 070 избирателей из 19 268.

В столице БАМа мэром избрана представитель партии КПРФ Марина Михайлова. За нее, по последним данным избиркома Приамурья, свои голоса отдали 48,33 процента избирателей. Это примерно в полтора раза больше, чем у ее соперника, – представителя партии «Единая Россия» Сергея Гуляева, который набрал около 29 % голосов избирателей.

На третьем месте либерал-демократ Юрий Шаталов, которого мэром Тынды хотели видеть около 12 % горожан, пришедших на избирательные участки. Всего в этом городе на выборы пришли 6 919 горожан из 20 057 избирателей, значившихся в списках. Таким образом, явка в северной столице Амурской области составила – 34,5 %.

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    53 минуты назад

    Ух, ты, значит представители "Единой России" потерпели поражение в городах Тында и Зея?

    Из Свободного позвонили, сказали, что на выборах депутатов горсовета "Единая Россия" в Свободном тоже потерпела ппросто сокрушительное поражения, взяв всего 4 мандата (из 20) - 2 в округах и 2 от партий! Круто, если так! Надо посмотреть будет сайт Амуризбиркома! Что это с нашей партией власти?

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    39 минут назад

    Ох и наворотят там сейчас дел...

  • Опустошитель

    Опустошитель
    35 минут назад

    что еще можно наворотить после развала СССР

  • Арболет

    Арболет
    31 минута назад

    Kacetlcoatl

    Ох и наворотят там сейчас дел...



    Хуже единоросов уже не натворят. Народ стал просыпаться. Воров и жуликов нужно изгонять

  • Изнуренков

    Изнуренков
    28 минут назад

    Арболет

    Kacetlcoatl

    Ох и наворотят там сейчас дел...



    Хуже единоросов уже не натворят. Народ стал просыпаться. Воров и жуликов нужно изгонять



    А как же стоны о том что все заранее решено и главой станет тот кто нужно? И на выборы можно не ходить, все равно ничего не решают?

  • Рамзай

    Рамзай
    27 минут назад

    Прочитала на сайте, что закордон обвиняет Россию в поставке огромного количества террористов. Хотелось бы узнать: кого они считают террористами? Наших олигархов, коих несметное множество появляется каждый год?

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