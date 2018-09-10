Член партии ЛДПР Андрей Кузьмин будет представлять Амурскую область в Госдуме
В седьмом часу утра 10 сентября стали известны предварительные итоги выборов в Амурской области. Так, исходя из почти 99 процентов обработанных бюллетеней, дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по одномандатным избирательным округам выиграл Андрей Кузьмин из ЛДПР.
Андрей Кузьмин набрал 31,89 % голосов избирателей, за него проголосовали 59 509 человек. Далее с небольшим отрывом идет Татьяна Ракутина из КПРФ, у нее 29,63 % голосов (55 292 человека). Кирилл Зимин («Справедливая Россия») набрал 13,40 % голосов (25 010 проголосовавших). За Геннадия Гамзу («Коммунисты России») голос отдали 10,62 % избирателей (19 812 человек), за Галину Никишину (Партия пенсионеров за социальную справедливость) проголосовали 8,54 % амурчан (15 938 человек).
Всего в депутатских выборах приняли участие 186 659 человек или 30,94 % избирателей. Окончательные результаты выборов станут известны 10 сентября в 12 часов дня.
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