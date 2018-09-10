Член партии ЛДПР Андрей Кузьмин будет представлять Амурскую область в Госдуме

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Андрей Кузьмин набрал 31,89 % голосов избирателей, за него проголосовали 59 509 человек. Далее с небольшим отрывом идет Татьяна Ракутина из КПРФ, у нее 29,63 % голосов (55 292 человека). Кирилл Зимин («Справедливая Россия») набрал 13,40 % голосов (25 010 проголосовавших). За Геннадия Гамзу («Коммунисты России») голос отдали 10,62 % избирателей (19 812 человек), за Галину Никишину (Партия пенсионеров за социальную справедливость) проголосовали 8,54 % амурчан (15 938 человек).

Всего в депутатских выборах приняли участие 186 659 человек или 30,94 % избирателей. Окончательные результаты выборов станут известны 10 сентября в 12 часов дня.