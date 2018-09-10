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10сентября
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сегодня, 06:38 7

По предварительным итогам, Василий Орлов победил на выборах губернатора Приамурья

По предварительным итогам, Василий Орлов победил на выборах губернатора Приамурья
Фото: www.admbur.ru

В Амурской области на 06:30 10 сентября обработали почти 99 процентов бюллетеней. По предварительным данным, на выборах губернатора победил назначенный ранее врио главы Приамурья Василий Орлов. За него свой голос отдали 55,81 процента амурских избирателей, это 101 656 человек.

На втором месте оказалась представитель партии КПРФ Татьяна Ракутина. У нее 26,42 процента голосов (проголосовали 49 540 человек). Далее идут Сергей Левицкий из «Справедливой России» – 7,89 % (14 801 человек) и Наталья Глазкова из партии «За женщин России» – 5,85 % (10 978 человек). Таковы данные амурского избиркома.

Окончательные итоги выборов в Амурской области будут озвучены сегодня в полдень в правительстве региона. К тому моменту будут обработаны все бюллетени. Отследить динамику подсчета голосов, можно на сайте Амур.инфо, где велась онлайн-трансляция.

Всего в выборах губернатор области приняли участие 187 578 амурчан или 31,06 процента от общего числа избирателей.

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#выборы #губернатор


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Комментарии
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  • Формат

    Формат
    28 минут назад

    Отлично. Полный вперед!

  • Grey_kotun

    Grey_kotun
    21 минута назад

    Накрутили голоса в пользу едросни, все как обычно.

  • Grey_kotun

    Grey_kotun
    21 минута назад

    Накрутили голоса в пользу едросни, все как обычно.

  • Grey_kotun

    Grey_kotun
    21 минута назад

    Накрутили голоса в пользу едросни, все как обычно.

  • батарейка

    батарейка
    15 минут назад

    А кто бы сомневался

  • Тахографист

    Тахографист
    12 минут назад

    Кто же поверит в эти цифры,такое же фуфло как и его обещания

  • full

    full
    6 минут назад

    Теперь заживем!

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