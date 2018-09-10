Дев ждет успешный день, а Близнецы могут пострадать: прогноз на 10 сентября

Восход Солнца: 05:57

Заход Солнца: 18:56

Солнце в Деве.

Овен. Удачно будут складываться переговоры, и вы сможете достигнуть желаемых результатов. Избегайте конфликтов с любимым человеком, не изводите его своими придирками.

Телец. Усилия в работе будут вознаграждены и оценены начальством. Только не пытайтесь перечить шефу, иначе окажитесь в числе отстающих.

Близнецы. Неблагоприятный день во всех отношениях. Возможны пищевые отравления и аллергия на некачественные продукты.

Рак. Представители этого знака не будут испытывать особых затруднений в выражении эмоций и романтических чувств. Они будут раскованны, сексуальны и романтичны.

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Лев. Звезды советуют гармонично сочетать свои возможности с желаниями. Многие планы осуществятся благодаря усердию и разумному подходу.

Дева. Звезды предсказывают представителю этого знака успешный день, если он будет внимательно смотреть по сторонам.

Весы. Энергии у вас сейчас предостаточно. Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом окружающих.

Скорпион. Вам претит даже сама мысль о том, что что-то может пойти не по плану. Вы заранее все тщательно продумали, созвонились с нужными людьми и даже разослали по почте письма с анкетой.

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Стрелец. Звезды не советуют отделять личные планы и общественных. У вас появится возможность организовать интересное мероприятие и открыть для себя перспективы в профессиональной сфере.

Козерог. Вы можете «ходить по краю пропасти» - вы окажутесь зависимы от непорядочных людей, толкающих их на противоправные действия.

Водолей. Звезды советуют Водолеям всеми фибрами души стремиться к гармонии и солидарности с близкими людьми.

Рыбы. Стечение обстоятельств сделает многие вещи возможными. Одновременно усилятся конкуренция и противоречия внутри коллектива.

Астролог: Вальдемар Небоходцев