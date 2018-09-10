Овнам придётся потрудиться, а Весам лучше избегать конкретики: прогноз на неделю 10 сентября – 16 сентября

Общий астрологический прогноз на неделю с 10 сентября по 16 для всех знаков Зодиака.

Овен. Имущественные вопросы не будут давать вам покоя. Не торопитесь разбираться с ними: такие дела требуют неспешности. На работе придется трудиться в поте лица, готовьтесь к обилию важных поручений.

Телец. Тельцы почувствуют необходимость в человеке, который бы полностью разделял их интересы. Вам захочется поделиться своими мыслями и идеями на определенную тему. Общение с людьми будет для вас очень важной и необходимой вещью в этот период.

Близнецы. На этой неделе есть вероятность какой-то проверки на работе, и не факт, что вы ее пройдете. Не исключено, что вы запустили какие-то дела, устроили беспорядок в каких-то документах или просто невнимательно отнесетесь к выполнению тестового задания.

Рак. Чтобы отстоять звание самостоятельной и финансово независимой барышни, придется любые проблемы решать без посторонней помощи. Хотя желающих вам помочь будет предостаточно. Не ищите легких путей!

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Лев. Эта неделя будет особенно важна для влюбленных. Если вы заинтересованы в сохранении и развитии отношений, то постарайтесь в понедельник и вторник не назначать свиданий и поменьше контактировать с объектом своей симпатии.

Дева. Девам рекомендуется много и интенсивно работать в первой половине недели. Это касается как основной работы, так и хлопот по домашнему хозяйству. Возможно, в вашей заботе и уходе будет нуждаться кто-то из близких родственников.

Весы. Ни на один вопрос не давайте конкретный ответ. Прежде чем выносить вердикт, необходимо все как следует просчитать, но еще не все переменные определены и не все дроби сведены к общему знаменателю. Поэтому не торопитесь. При благоприятном стечении обстоятельств недостающую информацию Вы получите уже в течение нынешней недели, и можно будет потихоньку сниматься с якоря.

Скорпион. Вряд ли что-то поможет справиться с желанием купить ту или иную обновку. Отвлечься не получится, а совладать с желанием опустошить кредитку невозможно. Наилучшее решение — приобрести одну вещь на распродаже, потратив как можно меньше денег.

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Стрелец. С уверенностью утверждать, что Стрельцам во всем везет, нельзя. Однако вы добьетесь желаемого, даже несмотря на то, что окружающие постараются тебе в этом помешать. Важно сохранять спокойствие и хладнокровие в любой ситуации.

Козерог. На этой неделе Козероги будут настроены на общение, появится возможность завязать новые, интересные и перспективные знакомства. Но на протяжении первой половины неделе от общения с незнакомыми личностями лучше отказаться, так как в результате они приведут не только к разочарованиям, а также к серьезным опасностям.

Водолей. Вы искренни в предпочтении собственного мнения чьим-то «домыслам» и на самом деле глубоко убеждены в том, что кроме того, что вы сами видите, ничего в мире нет и быть не может. А, стало быть, утверждающий обратное – либо заблуждающийся, либо хитрец.

Рыбы. На этой неделе к Рыбам обратятся в поисках справедливости, и Рыбы, как Соломон, примут самое верное решение. Но, увы, оно до конца не удовлетворит ни одну из сторон. Значит, впредь пусть разбираются сами!

Астролог: Вальдемар Небоходцев