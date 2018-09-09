В Амурской области начался подсчет голосов избирателей

В Амурской области в 20 часов завершили работу все 753 избирательных участка. Сразу после этого началась обработка бюллетеней и подсчет голосов. В это же время закрылся ситуационный центр, в котором принимали сигналы о нарушениях избирательного законодательства. За день туда поступило пять сообщений.

По всем обращениям на места были направлены группы немедленного реагирования. Была проведена соответствующая проверка, ни одно нарушение не подтвердилось. По Благовещенску поступило три сигнала о подкупах, по Благовещенскому району – два сообщения о подкупах.

«Было сообщение, якобы в одном месте раздавалась водка. Но когда на место приехали сотрудники полиции, там данные факты не подтвердились. Люди говорили о том, что это было в прошлые года, когда-то там выдавалась водка. Кто-то это услышал, неправильно понял и позвонил в ситуационный центр», - рассказал сотрудник аппарата амурского избиркома Сергей Конигин.

По городу Свободному было одно сообщение о подвозе избирателей, оно также не подтвердилось. По Райчихинску, Прогрессу, Белогорску и Тынде ни одного сообщения о нарушениях не было.

«Приезд групп реагирования занимает 3-5 минут, мы уже не первый год работаем, и могу отметить, что сообщений о нарушениях становится меньше. Если брать 2014-й год, когда были выборы депутатов городской думы, там было 87 вызовов, Также выезжали, смотрели, два сообщения подтвердилось. На президентских выборах у нас уже не было сообщений, и по итогам сегодняшнего дня их пять. Люди, видя, что за нарушения последует наказание, меньше нарушают», - добавил Сергей Конигин.

За ходом выборов следили в том числе и участники корпуса «За чистые выборы».

«Я не первый год проверяю чистоту выборов, за время моего участия в проверках ни одного случая нарушения выявлено не было. Поэтому в чистоте и честности выборов сомневаться не стоит. С каждым годом прецедентов становится все меньше. Мы смотрим на так называемые подвозы, то есть обращаешь внимание на крупные автобусы, на машины, которые проезжают ни один раз на избирательный участок, также обращаешь внимание на людей, которые ходят и оглядываются по сторонам. Очень сильно это заметно. Люди не просто идут проголосовать, а ищут специальных людей, которых подзывают. Очень легко выявить людей, которые были куплены, сегодня таких прецедентов не было», - поделилась студентка, участница корпуса «За чистые выборы» Силкина Валерия.

Всего 9 сентября завершаются 30 избирательных кампаний. Глав выбиратали в Тынде и Зее. Райчихинск, Свободный, Тында и Циолковский голосовали за городских депутатов. Также в Единый день голосования состоялись досрочные выборы губернатора региона. Среди кандидатов – единоросс Василий Орлов, коммунист Татьяна Ракутина, представитель «Справедливой России» Сергей Левицкий, и Наталья Глазкова из народной партии «За женщин России». Результаты голосования,как сообщили в амурском избиркоме, станут известны 10 сентября.

По данным на 18 часов вечера в Приамурье проголосовал 166 981 избиратель, что составляет 26,81 процента. Самая низкая явка избирателей в Благовещенске – 19,91 процента. Самые активные избиратели в Шимановском районе, там явка, по данным на 18 часов, составляет 58 процентов. На втором месте Тындинский район – 51,01 процента. На третьем месте Свободненский район, где явка составляет 45,29 процента.