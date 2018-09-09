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9 сентября 2018, 21:07 0

Детские выборы, фотосессия, блины и медобследование: как развлекали электорат на выборах в Приамурье

Детские выборы, фотосессия, блины и медобследование: как развлекали электорат на выборах в Приамурье
Фото: twitter.com

Все избирательные участки Амурской области закрыли свои двери в 8 часов вечера. Начался один из самых важных моментов выборной кампании – подсчет голосов, которые набрали кандидаты. В течение всего дня во время голосования на участках разными способами пытались развлечь пришедших избирателей.

В Черновке Свободненского района пока совершеннолетние избиратели отдавали свои голоса в поддержку того или иного кандидата, для детей организовали игру «Выборы в лесу».

На некоторых избирательных участках можно было проверить свое здоровье. Так, в пгт Прогресс на всех участках работала акция «Здоровье».

На 12 УИКах Сковородинского района организовали забор крови на содержание глюкозы. Там же можно было проверить артериальное давление.

Для избирателей Свободного устроили концерт.

Культурно-развлекательные мероприятия проводились и рядом с избирательными участками в селах Свободненского района. Там же работали пункты медицинского обслуживания. Также в 12 селах района действовал проект «Семейное фото»: сельчане могли сфотографироваться в специальной фотозоне и через несколько минут бесплатно получить снимок на память.

Творческие коллективы развлекали голосующих на избирательных участках Сковородинского района.

Помимо пищи духовной электорат угощали блинами с различной начинкой.

Голосующие в районе могли оформить подписку на периодические печатные издания прямо на избирательном участке.

Молодым избирателям, которые в силу возраста впервые смогли участвовать в выборах, дарили памятные презенты. К примеру, обложки на паспорта.

Фото: twitter.com

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#выборы #жизнь #отдых


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