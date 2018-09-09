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9 сентября 2018, 20:36 2

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: прошедшие выборы

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: прошедшие выборы

Утром в понедельник, 10 сентября, прошедшие в Амурской области выборы станут темой обсуждения в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске».

Сразу после новостей в 7:30 утра на прямой эфир ждут Татьяну Ракутину – кандидата в губернаторы и депутаты Госдумы от КПРФ.

После новостей в 8 часов в программе «Я тАк дУмаю!» политолог и бизнесмен Виктор Черемисин представит свое видение значения прошедших выборов для Амурской области. Ведущие эфира – Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

От слушателей принимаются вопросы и мнения на WhatsApp – номер: +7-965-671-101-5.

Утренний эфир «Эха» выходит с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм благовещенского «Эха».

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#выборы #СМИ


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Татьяна всю ночь спать не будет-какой из неё переговорщик

  • СуХаРъ

    СуХаРъ
    2 часа назад

    Придет бухая и расстроенная жаль ее)))))

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