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9сентября
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сегодня, 20:04 1

СМИ: до конца 2018 года с Восточного может больше не быть пусков ракет

СМИ: до конца 2018 года с Восточного может больше не быть пусков ракет
Фото: ria.ru

Запуск ракеты-носителя «Союз–2.1а», запланированный в конце декабря с космодрома Восточный может не состояться. Это произойдет в том случае, если производитель вовремя не получит комплектующие. По ранее озвученным планам, 26 декабря текущего года ракета, запущенная с Восточного, должна вывести на орбиту спутники «Канопус-В» номер 5, «Канопус-В» номер 6.

«Сетевой график сборки спутников предполагает, что поставка бортового оборудования для космических аппаратов должна быть завершена 30 сентября. В этом случае корпорация ВНИИЭМ успевает провести монтаж оборудования и целевой аппаратуры на борт спутников, завершить сборку космических аппаратов и провести полный цикл их испытаний. При задержке поставок комплектующих более чем на неделю своевременная сборка космических аппаратов, проведение комплекса их заводских испытаний и своевременная поставка на космодром становятся проблематичными и грозит переносом пуска на 2019 год. Такой вариант не исключается, — рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее уже была информация, что из-за неготовности аппарата «Метеор-М» производства того же ВНИИЭМ, запуск спутника, ранее планировавшийся 6 декабря, перенесен на 2019 год. Это связано с несвоевременной поставкой комплектующих компании «Российские космические системы».

«Таким образом, состоявшийся 1 февраля запуск "Канопус-В" номер 3 и номер 4, может остаться единственным пуском с Восточного в этом году», — считает собеседник агентства.

Несмотря на то, что с изготовлением спутника имеются вопросы, ракета космического назначения для этого пуска уже находится на Восточном. Ее доставили 18 июня текущего года. Разгонный блок «Фрегат», предназначенный для пуска, должны доставить на космодром в конце октября. Сейчас он проходит финальную стадию изготовления в НПО имени Лавочкина

Спутники серии «Канопус-В» предназначены для высокодетального дистанционного зондирования Земли. Это малые космические аппараты с массой около полутонны. Космические аппараты позволяют вести оперативный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

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#космодром #технологии


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Комментарии
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  • strannic

    strannic
    20 минут назад

    стесняюсь спросить:а чем сейчас занимаются штатные сотрудники космодрома?

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