В павильоне Приамурья на ВЭФ-2018 увидят цифровой мост в Китай

Фото: amurobl.ru

Амурская область обновила экспозицию прошлого года на ВЭФ-2018, который стартует через несколько дней во Владивостоке. Павильон региона – это «инвестиционный паспорт Амурской области», который включает ключевые инвестиционные проекты, истории успеха Приамурья.

Что касается оформления, то крепость Албазино в экспозиции теперь красного цвета, а экономический стенд – черного.

В целом, по задумке региона, павильон напоминает data-центр.

В экспозиции представлены: цифровой макет трансграничного перехода в Китай, выпуск криптовалюты, производства в ТОР и другие проекты, а рядом залит каток с искусственным льдом.

«За последние десять лет область зарекомендовала себе как площадка для реализации уникальных проектов. Кроме того, мы продолжаем работать в гидроэнергетике, открываем новые возможности в добыче полезных ископаемых, развиваем новые направления в сельском хозяйстве. Сохраняя традиции, мы приветствуем новые содержательные и технологические перемены, в том числе связанные с цифровизацией экономики», – отметил врио губернатора Василий Орлов.

В павильоне региона представлены традиционные, базовые отрасли – энергетика, транспорт, сельское хозяйство. Посетители могут узнать о проектах и свободных площадках в ТОР и с помощью онлайн-калькулятора налоговых льгот просчитать выгоду ведения бизнеса в Амурской области. Там же отражено многолетнее тесное сотрудничество с Китаем: в экономике, творчестве и спорте.

На площадке рядом с павильоном будут работать российские и китайские художники, можно будет побывать на настоящих чайных церемониях, а также сыграть в хоккей и узнать историю международных российско-китайских хоккейных матчей, которые проходят в январе прямо на льду реки Амур.

Так, в интерактивной зоне «Международная хоккейная площадка на границе реки Амур» будет возможность погрузиться в атмосферу международного хоккейного матча 1958 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Свою экспозицию, так же как и остальные дальневосточные регионы, Амурская область открыла в рамках выставки «Улица Дальнего Востока», которая является одним из ключевых событий программы ВЭФ-2018. Здесь представлены экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности Дальнего Востока. В рамках торжественной части прошел демонстрационный полет самолетов четвертого поколения Су-35С.

В открытии приняли участие зампред правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, дальневосточные губернаторы, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественности.

«Сегодня Дальний Восток – лидер по привлекаемым инвестициям. Реализуется 1 375 проектов, запущено 138 новых предприятий. Строятся новые школы, больницы, детские сады, спортивные и культурные объекты», ­– подчеркнул Юрий Трутнев.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев положительно оценил экспозиции дальневосточных регионов.

«Это твердая "четверка" с плюсом. Но в будущем году мы повторяться не будем. Для будущего года надо будет придумать что-то новое, потому что повторение неинтересно», – отметил Юрий Трутнев.

С 11 по 13 сентября выставка «Улица Дальнего Востока» будет работать для участников и гостей ВЭФ. 14 сентября станет «Социальным днем», в ходе которого будут организованы экскурсии для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и ряда других категорий граждан. 15–16 сентября «Улица Дальнего Востока» будет открыта для всех желающих.

«Регионы подходят к выставке нешаблонно. Все стремятся показать всё самое интересное, а это нелегко. Уверен, что после посещения экспозиций желающих приехать в качестве туриста или инвестора в дальневосточных регионы станет больше», – считает экс-губернатор Приамурья, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области