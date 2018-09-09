К вечеру в выборах приняли участие больше 166 тысяч амурских избирателей

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По состоянию на 18 часов в Амурской области проголосовал 166 981 избиратель, что составляет 26,81 процента. Самая низкая явка избирателей в Благовещенске – 19,91 процента.

Самые активные избиратели в Шимановском районе, там явка составляет 58 процентов. На втором месте Тындинский район – 51,01 процента. На третьем месте Свободненский район, где явка составляет 45,29 процента.

В 2015 году на выборах депутатов на 18 часов явка составила 37,28 процента, на выборах губернатора – 29,62 процента, рассказали в амурском избиркоме.

Избирательные участки в Приамурье закрываются в 20 часов, после начнется подсчет голосов.