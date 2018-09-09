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9сентября
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сегодня, 18:45 13

К вечеру в выборах приняли участие больше 166 тысяч амурских избирателей

К вечеру в выборах приняли участие больше 166 тысяч амурских избирателей
Фото: ria.ru

По состоянию на 18 часов в Амурской области проголосовал 166 981 избиратель, что составляет 26,81 процента. Самая низкая явка избирателей в Благовещенске – 19,91 процента.

Самые активные избиратели в Шимановском районе, там явка составляет 58 процентов. На втором месте Тындинский район – 51,01 процента. На третьем месте Свободненский район, где явка составляет 45,29 процента.

В 2015 году на выборах депутатов на 18 часов явка составила 37,28 процента, на выборах губернатора – 29,62 процента, рассказали в амурском избиркоме.

Избирательные участки в Приамурье закрываются в 20 часов, после начнется подсчет голосов.

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#выборы


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Комментарии
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  • не люблю

    не люблю
    1 час назад

    а на сайте изберкома нарисовали 33,6 % проголосовавших

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    огромное спасибо всем отсидевшимся

    потом-не скулите

    когда хотели прокатить КАА,Блага проголосовала ПРОТИВ и в итоге прошел Абрамов,хотя бы по городу (хотя я не сторонник ЛДПР и голосовал за КПРФ)

    Теперь каждая мышь в своей хатке с краю

    А потом плак-плак,на пенсию едро позже отправляет

    А жопу надо от дивана отрывать чаще!!!

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    В Благовещенске, где проживает четверть населения области (220 тыс. из 800 тыс.), на 18 часов вечера не пришло даже и 20 процентов избирателей? Ну, это просто избирательная КАТАСТРОФА !!! Сколько однако здесь, в нашей областной столице - «амурской Москве», равнодушных граждан и пофигистов! ))

  • avangardist

    avangardist
    59 минут назад

    Очень показательно))

  • Одисей

    Одисей
    57 минут назад

    На нашем участке из 2500 чел проголосовало менее 300. Такой явки старожилы говорят не помнят

  • Братеев1

    Братеев1
    24 минуты назад

    холодно-Калита не включила отопление

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    21 минута назад

    дело не в отоплении,хотя,после выпитого,братеева можно и в криокамеру

    идут или идейные,коих мало,или бюджетники и студенты,которым придется,ведь явку надо обеспечить

    а за кого проголосуют?Так глядя на списки кандидатов в губернаторы,там кроме Орлова в общем и не за кого (действительно человек с опытом работы).Удивила Ракутина в двух бюллетенях(зачем?)

    С депутатами интересней,но итог особо не влияет на состав ГД

  • Е.Петров

    Е.Петров
    16 минут назад

    ГУБЕРНАТОРОВ население сегодня выбирает аж в 22 субъектах России: В 2 республиках: Саха (Якутия) и Хакасия; В 1-ом автономном округе – Чукотском; В 4-х краях : Алтайский, Красноярский, Приморский, Хабаровский; В 14 областях: Амурская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Тюменская области; В столице – федеральном городе Москве!

    Очень интересно, на каком месте среди 22-х окажется избранный амурский губернатор - по проценту проголосовавших за него и по общей явке избирателей?

  • Братеев1

    Братеев1
    14 минут назад

    Благовещенцы проголосовали ногами против лживой власти

  • Мирисса

    Мирисса
    13 минут назад

    166 тысяч недалеких оптимистов.

  • starco

    starco
    10 минут назад

    Впервые на этих выборах голосовал против, а не за. Ну, губернатор - понятно, выбор однозначный, независимо от партийной принадлежности голосовал бы за врио. Депутаты Госдумы - в кои-то веки, выбирать было сложно. А вот местных депутатов - голосовал против ЕР, которая жутко обделалась с отставкой Романова, - и когда увидел, что те же депутаты без зазрения совести лезут кто на второй, а кто и на третий срок - просто оторопь взяла от такой наглости.

    А вот тех, кто решил отсидеться - искренне не понимаю. Против ЕР ? Или и проголосую за тех, кто не в ЕР. Но нет, мы будем на скамеечке или в курилке "протестовать", но не поднимем свой пятой точки... Такого избирателя грех не поиметь, угу...

  • Рив Норин

    Рив Норин
    6 минут назад

    Не пришли голосовать, получите едролдпровскую власть, в лице Орлова и Кузьмина.

    В Кремле в свою очередь, тоже сделают выводы: раз народ голосует за едролдпр - значить всех все устраивает. Получите повышение пенсионного возраста, НДС, акцизов, тарифов, цен в магазинах и т.д и т.п.

    Народ имеет ту власть, которую заслуживает!

  • Братеев1

    Братеев1
    1 минута назад

    Семён против Ракутиной-это как то необычно

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