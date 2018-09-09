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9сентября
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В Благовещенске появилась паломническая служба

В Благовещенске появилась паломническая служба
Фото: orthedu.ru

В Благовещенской епархии начала работу паломническая служба. За два месяца было организовано и проведено пять поездок по области. А на октябрь запланирована поездка в Санкт-Петербург. По словам организаторов, желающих оказалось даже больше, чем планировалось.

Как сообщает Благовещенская епархия, паломничество к святым местам является одной из древнейших христианских традиций. В советское время она подвергались запретам и гонениям, но с конца восьмидесятых годов XX века началось возрождение паломничества. Время показало, что есть необходимость в координации, считают в епархии.

«В круг задач паломнической службы входит развитие связей между епархиями в области паломничества, обеспечение и содействие приема паломников из других регионов и из-за рубежа, создание условий для удовлетворения потребностей паломников в поклонении святыням и посещении святых мест православной церкви, сотрудничество с туристическими фирмами, занимающимися организацией туристических поездок и экскурсий по святым местам Русской православной церкви, а также использование возможностей паломнической службы для развития миссионерской деятельности среди молодежи», – говорится на сайте епархии.

За два месяца было организовано и проведено пять паломнических поездок по Приамурью, в том числе в Егорьевский и Среднебельский женские монастыри, а также в Троицкий мужской монастырь. В ходе поездок паломники могли не только побывать на службе в монастырях и поклониться православным святыням, но и узнать об истории монастырей и расположенных в них святынь. В среднем, такая поездка на полдня стоит в пределах тысячи рублей.

Паломническая службы сотрудничает с одной из турфирм города. На 3 октября намечена поездка к православным святыням Санкт-Петербурга. Во время пересадки в Екатеринбурге паломники побывают в старинном Ипатьевском монастыре.

«Владыка благословил нас ездить пока только по Амурской области, по трем нашим монастырям. Но вот решили поехать попробовать с благословения владыки в Петербург. Программа поездки подобрана таким образом, что цены щадящие. И если не говорить о духовной выгоде большой, то финансовая выгода точно есть. Проживание в двухместных номерах и питание двухразовое и поездки, экскурсии все это обойдется в 40 тысяч рублей с учетом льготного билета на самолет. 12 человек уже точно едут. Поездка остальных будет зависеть от наличия льготных билетов – без них поездка обойдется в 50-60 тысяч рублей. Желающих оказалось больше, чем планировалось изначально – билетов льготных не хватило всем желающим. Сейчас люди стоят на очереди, но пока льготные билеты не обещают», – рассказала Ольга Салтыкова, экскурсовод кафедрального собора.

Организаторы отмечают, что в большинстве своем паломники – это женщины от 30 лет и старше. Причем не только воцерковленные. Мужчины интереса к таким поездкам пока не проявляют. В планах паломнической службы помимо организации паломнических поездок в монастыри Амурской области и Санкт-Петербурга, также поездка в Москву.

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#религия #туризм


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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Все новое это забытое старое. Была уже такая служба в епархии, да мирно почила 5 лет назад.

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