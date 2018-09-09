После повышения пенсионного возраста амурчанам сохранят региональные льготы

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В Амурской области региональные льготы мужчины, как и раньше, должны получать в 60 лет, а женщины – в 55 лет. Такие поправки предлагают в партии «Единая Россия». Должна сохраниться и компенсация расходов за капремонт.

«Мы предлагаем сохранить региональные льготы для мужчин, достигших 60 лет и женщин, достигших 55 лет, относящихся к категориям ветеранов труда Амурской области, жителей, имеющих особые заслуги перед Приамурьем. Оставить льготы лицам, относящимся к ряду категорий работников бюджетной сферы, проживающих в сельской местности и поселках городского типа, – рассказала член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета по социальной политике амурского парламента Ирина Киевская. – Мы сохраняем компенсацию расходов на уплату взносов за капремонт гражданам, достигшим 70 и 80 лет, проживающим совместно с лицами предпенсионного возраста».

Первый пакет поправок к пенсионной реформе также внесла в нижнюю палату парламента «Единая Россия». На региональном уровне будут сохранены все льготы для лиц предпенсионного возраста, подчеркнул секретарь генсовета партии, сообщает пресс-служба Амурского регионального отделения «Единой России».

«Есть решение Генерального совета о необходимости утвердить инициативу о сохранении региональных льгот на ближайшей сессии, с которой мы обратились к Президенту РФ, и Президент в своем обращении отдельно эту инициативу поддержал», – заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Инициативы включают возможность досрочного установления страховой пенсии для граждан с большим трудовым стажем, сохранение сроков назначения накопительной пенсии, проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста, сохранение действующих условий выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера, отмену дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов и другие.

Также «Единая Россия» предложила депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации отказаться от дополнительных пенсионных преференций.

«Теперь такая возможность будет законодательно закреплена. Эту поправку партия также внесла сегодня в Государственную думу», – сказал Турчак.

Ранее поправки к пенсионной реформе внес в Госдуму президент России. В частности, скорректировать возраст выхода на пенсию для женщин – 60 лет вместо 63-х.