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9сентября
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После повышения пенсионного возраста амурчанам сохранят региональные льготы

После повышения пенсионного возраста амурчанам сохранят региональные льготы
Фото: stoneforest.ru

В Амурской области региональные льготы мужчины, как и раньше, должны получать в 60 лет, а женщины – в 55 лет. Такие поправки предлагают в партии «Единая Россия». Должна сохраниться и компенсация расходов за капремонт.

«Мы предлагаем сохранить региональные льготы для мужчин, достигших 60 лет и женщин, достигших 55 лет, относящихся к категориям ветеранов труда Амурской области, жителей, имеющих особые заслуги перед Приамурьем. Оставить льготы лицам, относящимся к ряду категорий работников бюджетной сферы, проживающих в сельской местности и поселках городского типа, – рассказала член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета по социальной политике амурского парламента Ирина Киевская. – Мы сохраняем компенсацию расходов на уплату взносов за капремонт гражданам, достигшим 70 и 80 лет, проживающим совместно с лицами предпенсионного возраста».

Первый пакет поправок к пенсионной реформе также внесла в нижнюю палату парламента «Единая Россия». На региональном уровне будут сохранены все льготы для лиц предпенсионного возраста, подчеркнул секретарь генсовета партии, сообщает пресс-служба Амурского регионального отделения «Единой России».

«Есть решение Генерального совета о необходимости утвердить инициативу о сохранении региональных льгот на ближайшей сессии, с которой мы обратились к Президенту РФ, и Президент в своем обращении отдельно эту инициативу поддержал», – заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Инициативы включают возможность досрочного установления страховой пенсии для граждан с большим трудовым стажем, сохранение сроков назначения накопительной пенсии, проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста, сохранение действующих условий выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера, отмену дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов и другие.

Также «Единая Россия» предложила депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации отказаться от дополнительных пенсионных преференций.

«Теперь такая возможность будет законодательно закреплена. Эту поправку партия также внесла сегодня в Государственную думу», – сказал Турчак.

Ранее поправки к пенсионной реформе внес в Госдуму президент России. В частности, скорректировать возраст выхода на пенсию для женщин – 60 лет вместо 63-х.

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#закон #пенсии #российская власть


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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Игорь Стабулов

    Игорь Стабулов
    2 часа назад

    Отлично, льготы это всегда хорошо

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Про отмену повышенных пенсий депутатам и сенаторам вообще в кайф. Осталось сверхзарплат их лишить, пустить на соц выплаты ветеранам!

  • СуХаРъ

    СуХаРъ
    2 часа назад

    Антон Макаров

    Про отмену повышенных пенсий депутатам и сенаторам вообще в кайф. Осталось сверхзарплат их лишить, пустить на соц выплаты ветеранам!



    Да наступит великая уровниловка

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Разворовали страну при алкаше е. б. н. Наплодили искусственных миллиардеров, а народ кинули, обобрав до нитки. При нынешнем руководстве вновь экономику страны развалили, влезли во все возможные конфликты на планете, а платить за это почему-то должны обычные граждане. Государство нагло лезет в карман граждан и отнимает послелнее, а сейчас еще и все социальные зовоевания, достигнутые при СССР нагло отнимает у населения. Вы, воры, думаете вам сойдёт всё с рук?! Нет, смутное время пройдёт, все вернут, что отняли у народа, а те кто творит этот беспредел, понесут заслуженное суровое наказание!

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Развален в СССР

    Разворовал страну СССР. Наплодили искусственных ГУЛАГов, а народ кинули, обобрав до нитки. При нынешнем руководстве вновь экономику пришлось поднимать, и подняли. А вот КПСС нагло лез в карман граждан и отнимает послелнее, да еще и тогда все социальные зовоевания, достигнутые при царской России нагло отнимал у населения. Мы, были воры, думаете нам все сошло всё с рук?! Нет, смутное время для нас настало, все у нас забрали, что отняли у народа, а те кто вытащили страну из задницы сейчас у руля. Молодцы!



    Когда читаю эти волшебные 4 буквы слышу как что то разваливается...

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Недавно спрашиваю у знакомой из управления соцзащиты: что нужно сделать, чтобы стать ветераном труда? Отвечает: надо чтоб была хоть какая нибудь грамота или награда, моя мама-учитель перед пенсией себе "выбила" грамоту у руководства, сейчас льготница. А у кого может "выбить" себе награду простой продавец, который 40 лет за прилавком.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Игорь Стабулов

    Отлично, льготы это всегда хорошо



    Еще более отлично,что пахать вам теперь до 65 лет

    Рад?

    У меня пенсия есть,а вот вам до 65 еще дожить надо...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Кто-нибудь увидел в статье какую-то льготу?

  • severe

    severe
    1 час назад

    Все слышали про бабушек которые лечат, порчу снимают, заговаривают, отвороты повороты и т. д. Многие, наверно каждый 2 сам обращался с чем нибудь. Народ так клянет, чиновников и верхушку, неужели их не берут проклятья людей. Или у них защита пожизненная как иммунитет.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Какие нахрен льготы? У моих коллег отцы умерли в 63 и 62 года! Недавно проводили троих работников на пенсию, в двоих онкология у третьего хроническое заболевание!

  • Стилет

    Стилет
    1 час назад

    Кварц

    Недавно спрашиваю у знакомой из управления соцзащиты: что нужно сделать, чтобы стать ветераном труда? Отвечает: надо чтоб была хоть какая нибудь грамота или награда, моя мама-учитель перед пенсией себе "выбила" грамоту у руководства, сейчас льготница. А у кого может "выбить" себе награду простой продавец, который 40 лет за прилавком.



    У "Единой России", они очень добрые. Вот недавно по пять лет дали, каждому....

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Игорь Стабулов

    Отлично, льготы это всегда хорошо



    но недолго - лет через пять и за ними придут

  • Галина Вадимовна

    Галина Вадимовна
    43 минуты назад

    Льготы на ДВ всегда останутся. Ибо условия работы тут тяжелые

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    35 минут назад

    Галина ВадимовнаЛьготы на ДВ всегда останутся. Ибо условия работы тут тяжелые


    Льготы остануться во.всех субъектах

  • Sah

    Sah
    33 минуты назад

    Кварц

    Недавно спрашиваю у знакомой из управления соцзащиты: что нужно сделать, чтобы стать ветераном труда? Отвечает: надо чтоб была хоть какая нибудь грамота или награда, моя мама-учитель перед пенсией себе "выбила" грамоту у руководства, сейчас льготница. А у кого может "выбить" себе награду простой продавец, который 40 лет за прилавком.



    только у губернатора

  • nerro

    nerro
    27 минут назад

    И какие льготы у простых пенсионеров в Амурской области? Я что-то в статье не нашла ничего про них.

  • Sah

    Sah
    25 минут назад

    я хренею

    едросня обчистила всех не пенсионеров на мильон каждого и видите ли льготы им сохранила на капремонт - 200 рублей. благодетели, чёб мы без них делали.

    Называется: Пожалел волк кобылу - оставил хвост да гриву

  • Sah

    Sah
    23 минуты назад

    nerro

    И какие льготы у простых пенсионеров в Амурской области? Я что-то в статье не нашла ничего про них.



    ну написано же

    сохранена льгота на капремонт для недопенсионеров , которые проживают с лицами 80+

  • Myxira

    Myxira
    16 минут назад

    nerro

    И какие льготы у простых пенсионеров в Амурской области? Я что-то в статье не нашла ничего про них.



    имущественный налог, земельный )

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    14 минут назад

    Myxira

    nerro

    И какие льготы у простых пенсионеров в Амурской области? Я что-то в статье не нашла ничего про них.



    имущественный налог, земельный )



    ОфигенноНа 5 лет станут позже пенсии платить(люди теряют сотни тысяч,минимум под миллион) и оставят льготы-копейки...

    Вы рады,кто не ходит на выборы и кто против КПРФ?Радуйтесь,вам льготы...оставили

  • Myxira

    Myxira
    14 минут назад

    Галина Вадимовна

    Льготы на ДВ всегда останутся. Ибо условия работы тут тяжелые



    Но передвинут вслед за возрастом, думаю, лет через пять. Не сомневайтесь.

    Это и имела ввиду под "за ними придут".

  • Myxira

    Myxira
    11 минут назад

    Cемен Васильевич А.

    Myxira

    nerro

    И какие льготы у простых пенсионеров в Амурской области? Я что-то в статье не нашла ничего про них.



    имущественный налог, земельный )



    Офигенно



    Ну, с паршивой овцы - хоть шерсти клок )

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    7 минут назад

    а толку то?

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