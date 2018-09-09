Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:15 0

На трассе Благовещенск – Свободный произошло смертельное ДТП

На трассе Благовещенск – Свободный произошло смертельное ДТП
Фото: instagram.com

В Приамурье в седьмом часу утра на 21-м километре трассы Благовещенск – Свободный перевернулась иномарка. По информации анонимного источника, в автомобиле находились отец и сын. Один из них не выжил.

По предварительным данным пресс-службы амурского УМВД, водитель автомобиля «Тойота Марк II», молодой человек 1998 года рождения, допустил съезд с проезжей части и врезался в дерево.

Судя по фото с места происшествия, от удара машина перевернулась. В ней также находился мужчина 1975 года рождения, он погиб на месте. Молодой человек с травмами доставлен в медучреждение.

По неофициальной информации, пострадавший – сын погибшего.

По факту произошедшего проводится проверка. Выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

Фото: instagram.com/ blag_dtp

Просмотров всего: 3599

#ДТП #жизнь #происшествия #транспорт


Общество 6

Ситуацией в зейской стоматологии заинтересовалась прокуратура
Происшествия 4

Ночью в Благовещенске в аварии погиб человек
Происшествия

В Тынде ночью горел девятиэтажный дом
Происшествия

В Благовещенске в аварии пострадали два человека
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь