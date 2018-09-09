На трассе Благовещенск – Свободный произошло смертельное ДТП

Фото: instagram.com

В Приамурье в седьмом часу утра на 21-м километре трассы Благовещенск – Свободный перевернулась иномарка. По информации анонимного источника, в автомобиле находились отец и сын. Один из них не выжил.

По предварительным данным пресс-службы амурского УМВД, водитель автомобиля «Тойота Марк II», молодой человек 1998 года рождения, допустил съезд с проезжей части и врезался в дерево.

Судя по фото с места происшествия, от удара машина перевернулась. В ней также находился мужчина 1975 года рождения, он погиб на месте. Молодой человек с травмами доставлен в медучреждение.

По неофициальной информации, пострадавший – сын погибшего.

По факту произошедшего проводится проверка. Выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

Фото: instagram.com/ blag_dtp