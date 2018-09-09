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9сентября
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Ситуацией в зейской стоматологии заинтересовалась прокуратура

Ситуацией в зейской стоматологии заинтересовалась прокуратура
Фото: zvportal.ru

Ситуация с задвоением услуг, платных и страховых, в Зейской стоматологической поликлинике находится на личном контроле прокурора области. Об этом на встрече с врачами медучреждения заявил министр здравоохранения Приамурья. Также прозвучало, что присоединение стоматологии к Зейской больнице – вопрос решенный, но дата пока открыта.

Именно решение о присоединении стоматологии к больнице подтолкнуло всех врачей поликлиники написать заявления об уходе по собственному желанию с 1 сентября. Однако позже врачи свои заявления отозвали после того, как с сайта областного правительства убрали соответствующее постановление о присоединении, а также не был подписан приказ о реорганизации.

На прошедшей встрече медиков с министром здравоохранения и врио губернатора Василием Орловым было озвучено, что постановление все еще существует, однако документ оставлен с открытой датой. По словам Василия Орлова, решение будет принято позже, в зависимости от развития ситуации в Зейской больнице. Собравшихся заверили, что после смены главного врача там уже наблюдается положительная динамика.

О том, как развивается ситуация в стоматологической поликлинике рассказал министр Андрей Субботин. Кредиторской задолженности учреждение не имеет. 55 % объема средств поликлиника получает из фонда обязательного медицинского страхования, 45 % – от продажи услуг населению. Однако врачам напомнили о выявленных фактах задвоения услуг (платных и страховых одновременно). Глава минздрава заверил, что ситуация находится на личном контроле у областного прокурора, и в течение месяца будет вынесено решение. Если нарушения подтвердятся, учреждение должно будет вернуть фонду порядка трех с половиной миллионов рублей.

«Это только за прошлый месяц, для начала. Если вопрос и дальше будет усугубляться, мы вынуждены будем проверить и 2016 год, и тогда этих средств будет гораздо больше. Нам этот скандал не нужен, мы живем и работаем ради населения, ради застрахованных граждан», – сказал участвовавший в разговоре представитель фонда.

Также врачей в очередной раз заверили, что реорганизация не отразится на их зарплатах.

«Почему вы так боитесь присоединения? – обратился к коллективу поликлиники министр здравоохранения. – Заработная плата врачей в больнице практически такая же, как у вас. Поверьте, вашими тремя миллионами мы никак на состояние больницы повлиять не сможем, поэтому не надо говорить, что мы пытаемся решить проблемы больницы за счет вас. К тому же, если убрать ваши двойные тарифы, у вас не будет собственных средств на развитие. А в Зейском районе остро стоит проблема отсутствия подразделений в селах, обслуживания в ночное и праздничное время. Новые технологии, которые сегодня появляются в стоматологии, обязаны быть и здесь. К примеру, необходимо тяжелое оборудование для моделирования и так далее. Для этого нужно объединять усилия. Сегодня мы четко и планомерно наводим порядок в Зейской больнице. Там уже идет положительная явная динамика».

На вопрос медиков, почему не было проверок, когда росла задолженность в Зейской больнице и почему о задвоениях и недостачах в их поликлинике заговорили только сейчас, а раньше награждали за работу грамотами, ответил Василий Орлов.

«Ну, никто же никого пока не обвиняет. Главная проблема этого всего в том, что неэффективно работала Зейская больница. Но вам нужно к ней присоединиться, потому что это – общий комплекс услуг населению в одной и той же сфере. Вы, естественно, этого не хотите, оно и понятно, потому что раньше в больнице было неэффективно. В неэффективности управления больницей и находится корень зла. Вы против присоединения. А какие у вас другие предложения? Оставить все, как есть? У вас в Зее все хорошо с медициной? Принцип "здесь хорошо хотя бы со стоматологией" не работает. Нельзя быть здоровым чуть-чуть только зубами, организм – это система. И нам нельзя отчитываться в Москву и говорить: с зубами у зейцев все хорошо, а все остальное – плохо. Ситуация непростая. Она, в принципе, везде непростая, и сама жизнь непростая. Но за два-три месяца сделать нельзя ничего. Поэтому давайте работать сообща», – сказал врио губернатора.

После встречи с областными властями мнение насчет реорганизации многие врачи не поменяли.

«Теперь понятно, что решение принято и уже подписано. Просто они накануне выборов не хотят шума. Поэтому мы до сих пор и не видели официальной бумаги, поэтому нас и успокаивают, что больница сначала оздоровится, а уж потом к успешному учреждению нас присоединят. После выборов просто предъявят нам документ. Когда предъявят, там будем думать. Если Зейская больница начнет работать в положительной динамике, дадим согласие. В противном случае решение об увольнении останется в силе: заявления ведь всегда можно написать повторно», – сообщает «Зейский вестник» со ссылкой на врачей поликлиники.

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#жизнь #здоровье #областная власть


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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Ярославович

    Ярославович
    3 часа назад

    А как задваивались услуги в первой поликлинике когда там был главным врачом Субботин? Он обетом нам не расскажет?

  • СКР

    СКР
    2 часа назад

    Ярославович

    А как задваивались услуги в первой поликлинике когда там был главным врачом Субботин? Он обетом нам не расскажет?



    А у вас есть факты? Может тогда озвучите их, со сканами документов в придачу! А то пока это все ваши фантазии и бла-бла-бла...

  • Изнуренков

    Изнуренков
    2 часа назад

    СКР

    Ярославович

    А как задваивались услуги в первой поликлинике когда там был главным врачом Субботин? Он обетом нам не расскажет?



    А у вас есть факты? Может тогда озвучите их, со сканами документов в придачу! А то пока это все ваши фантазии и бла-бла-бла...



    Или в прокуратуру материалы можно передать! Если они есть конечно! А то сдается мне что все это пустой треп пустозвона!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Репрессии?..

  • Well you give

    Well you give
    35 минут назад

    Сергей Труш

    Репрессии?..



    Нет, это просто беспредел! Им можно просто сказать - 3,5 млн без акта, им можно просто сказать - задваивали услуги - тоже без документов и постановления суда и все норм! Минздрав области 03.09.12 за 21 млн купили нерабочую региональную информационную систему здравоохранения, которая до сих пор НЕ РАБОТАЕТ (6 лет прошло), а теперь через Амурский Госзаказ покупают новую (http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0123200000318002529) за 14 млн - тоже все норм! И прокуратуру и МВД и СК 6 лет ничего не "интересовало"! Господа, а деньги то выделили ЦЕЛЕВЫЕ из резервного фонда Правительства РФ. Для покупки этой системы на 9 медучреждений (ГБУЗ АО "Городская поликлиника №2", ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3», ГАУЗ АО «Белогорская больница», ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница», ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника», ГБУЗ АО «Свободненская больница», ГАУЗ АО «Тындинская больница», ГАУЗ АО «Константиновская больница», ГБУЗ АО «Ромненская больница»), нужно признать предыдущую у них недееспособной ОФИЦИАЛЬНО, если нет - то сразу нецелевое! Но им, как видно, все можно...

  • Врангель

    Врангель
    5 минут назад

    Ну вот, сам и подтвердил - главное отчитаться перед москвой-а люди это статистика.

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