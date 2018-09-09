Ситуацией в зейской стоматологии заинтересовалась прокуратура

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Ситуация с задвоением услуг, платных и страховых, в Зейской стоматологической поликлинике находится на личном контроле прокурора области. Об этом на встрече с врачами медучреждения заявил министр здравоохранения Приамурья. Также прозвучало, что присоединение стоматологии к Зейской больнице – вопрос решенный, но дата пока открыта.

Именно решение о присоединении стоматологии к больнице подтолкнуло всех врачей поликлиники написать заявления об уходе по собственному желанию с 1 сентября. Однако позже врачи свои заявления отозвали после того, как с сайта областного правительства убрали соответствующее постановление о присоединении, а также не был подписан приказ о реорганизации.

На прошедшей встрече медиков с министром здравоохранения и врио губернатора Василием Орловым было озвучено, что постановление все еще существует, однако документ оставлен с открытой датой. По словам Василия Орлова, решение будет принято позже, в зависимости от развития ситуации в Зейской больнице. Собравшихся заверили, что после смены главного врача там уже наблюдается положительная динамика.

О том, как развивается ситуация в стоматологической поликлинике рассказал министр Андрей Субботин. Кредиторской задолженности учреждение не имеет. 55 % объема средств поликлиника получает из фонда обязательного медицинского страхования, 45 % – от продажи услуг населению. Однако врачам напомнили о выявленных фактах задвоения услуг (платных и страховых одновременно). Глава минздрава заверил, что ситуация находится на личном контроле у областного прокурора, и в течение месяца будет вынесено решение. Если нарушения подтвердятся, учреждение должно будет вернуть фонду порядка трех с половиной миллионов рублей.

«Это только за прошлый месяц, для начала. Если вопрос и дальше будет усугубляться, мы вынуждены будем проверить и 2016 год, и тогда этих средств будет гораздо больше. Нам этот скандал не нужен, мы живем и работаем ради населения, ради застрахованных граждан», – сказал участвовавший в разговоре представитель фонда.

Также врачей в очередной раз заверили, что реорганизация не отразится на их зарплатах.

«Почему вы так боитесь присоединения? – обратился к коллективу поликлиники министр здравоохранения. – Заработная плата врачей в больнице практически такая же, как у вас. Поверьте, вашими тремя миллионами мы никак на состояние больницы повлиять не сможем, поэтому не надо говорить, что мы пытаемся решить проблемы больницы за счет вас. К тому же, если убрать ваши двойные тарифы, у вас не будет собственных средств на развитие. А в Зейском районе остро стоит проблема отсутствия подразделений в селах, обслуживания в ночное и праздничное время. Новые технологии, которые сегодня появляются в стоматологии, обязаны быть и здесь. К примеру, необходимо тяжелое оборудование для моделирования и так далее. Для этого нужно объединять усилия. Сегодня мы четко и планомерно наводим порядок в Зейской больнице. Там уже идет положительная явная динамика».

На вопрос медиков, почему не было проверок, когда росла задолженность в Зейской больнице и почему о задвоениях и недостачах в их поликлинике заговорили только сейчас, а раньше награждали за работу грамотами, ответил Василий Орлов.

«Ну, никто же никого пока не обвиняет. Главная проблема этого всего в том, что неэффективно работала Зейская больница. Но вам нужно к ней присоединиться, потому что это – общий комплекс услуг населению в одной и той же сфере. Вы, естественно, этого не хотите, оно и понятно, потому что раньше в больнице было неэффективно. В неэффективности управления больницей и находится корень зла. Вы против присоединения. А какие у вас другие предложения? Оставить все, как есть? У вас в Зее все хорошо с медициной? Принцип "здесь хорошо хотя бы со стоматологией" не работает. Нельзя быть здоровым чуть-чуть только зубами, организм – это система. И нам нельзя отчитываться в Москву и говорить: с зубами у зейцев все хорошо, а все остальное – плохо. Ситуация непростая. Она, в принципе, везде непростая, и сама жизнь непростая. Но за два-три месяца сделать нельзя ничего. Поэтому давайте работать сообща», – сказал врио губернатора.

После встречи с областными властями мнение насчет реорганизации многие врачи не поменяли.

«Теперь понятно, что решение принято и уже подписано. Просто они накануне выборов не хотят шума. Поэтому мы до сих пор и не видели официальной бумаги, поэтому нас и успокаивают, что больница сначала оздоровится, а уж потом к успешному учреждению нас присоединят. После выборов просто предъявят нам документ. Когда предъявят, там будем думать. Если Зейская больница начнет работать в положительной динамике, дадим согласие. В противном случае решение об увольнении останется в силе: заявления ведь всегда можно написать повторно», – сообщает «Зейский вестник» со ссылкой на врачей поликлиники.