Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:52 0

ЗАТО Циолковский выбился в тройку лидеров по явке избирателей

ЗАТО Циолковский выбился в тройку лидеров по явке избирателей
Фото: ИА Regnum

9 сентября по состоянию на 15 часов в Амурской области явка избирателей составила 21,2 процента. Всего проголосовал 131 921 амурчанин. Наибольшая явка избирателей наблюдается в Шимановском и Тындинском районах, а также в ЗАТО Циолковский, где помимо губернатора выбирают депутатов городского совета.

Так, в Шимановском районе явка составляет 46,64 процента (2 021 человек), в Тындинском районе явка 39,10 процента (4 064 человека), в ЗАТО Циолковский явка 38,71 процента (1 250 человек). Самая низкая явка по-прежнему в Благовещенске – 15,64 процента (26 069 человек), а также в Сковородинском районе, где явка 16,68 процента (3 526 человек).

Как отметили в избиркоме Амурской области, в сравнении с досрочными выборами губернатора Приамурья, которые состоялись в 2015 году, на этих выборах явка ниже примерно на 3 процента.

Просмотров всего: 766

#выборы


Общество 12

К вечеру в выборах приняли участие больше 166 тысяч амурских избирателей
Власть

В Приамурье проголосовала 100-летняя избирательница
Происшествия 4

На выборах в Амурской области поступило пять сигналов о нарушениях
Власть 3

Из-за увеличения числа жителей в Чигирях появился новый избирательный участок
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь