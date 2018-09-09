ЗАТО Циолковский выбился в тройку лидеров по явке избирателей

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9 сентября по состоянию на 15 часов в Амурской области явка избирателей составила 21,2 процента. Всего проголосовал 131 921 амурчанин. Наибольшая явка избирателей наблюдается в Шимановском и Тындинском районах, а также в ЗАТО Циолковский, где помимо губернатора выбирают депутатов городского совета.

Так, в Шимановском районе явка составляет 46,64 процента (2 021 человек), в Тындинском районе явка 39,10 процента (4 064 человека), в ЗАТО Циолковский явка 38,71 процента (1 250 человек). Самая низкая явка по-прежнему в Благовещенске – 15,64 процента (26 069 человек), а также в Сковородинском районе, где явка 16,68 процента (3 526 человек).

Как отметили в избиркоме Амурской области, в сравнении с досрочными выборами губернатора Приамурья, которые состоялись в 2015 году, на этих выборах явка ниже примерно на 3 процента.