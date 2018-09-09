В Приамурье проголосовала 100-летняя избирательница

Фото: twitter.com

В Амурской области продолжается голосование. На 12 часов дня явка составила 13 %, или 80 тысяч избирателей. Жителей Селемджинского района не остановил даже утренний снег, сообщает амурский облизбирком.

В Магдагачинском районе на 101-м году жизни свой выбор сделала старейшая избирательница района. Члены комиссии выезжали к ней домой.

Соответствующая заявка поступила от дочери долгожительницы, женщины 1938 года рождения. Жительница села Желтоярово Свободненского района в свои 92 года сама пришла на избирательный участок.

Как и ее ровесница в Белогорском районе.

А старейшая жительница села Костюковка Свободненского района не только сама пришла на избирательный участок, но и была самой первой проголосовавшей на своем участке.

По данным облизбиркома, на 10 утра явка в Приамурье превысила 5 процентов, что является средним показателем по Дальнему Востоку. При этом в Тындинском и Шимановском районах к этому часу свои голоса отдал уже каждый 4 избиратель.

На некоторых избирательных участках Благовещенска тоже с утра было не подступиться к КОИБам. Большую активность проявили военные – в списках избирателей ДВОКУ 998 курсантов и пенсионеры.

Некоторые избирательные участки в Приамурье открылись в 6 и 7 утра. Это было сделано для удобства железнодорожников и золотодобытчиков, чей рабочий день начинается на рассвете.

9 сентября в Амурской области завершаются 30 избирательных кампаний, в том числе досрочные выборы губернатора Амурской области и депутата Государственной думы РФ.

Фото: twitter.com