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9сентября
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сегодня, 15:09 4

На выборах в Амурской области поступило пять сигналов о нарушениях

На выборах в Амурской области поступило пять сигналов о нарушениях
Фото: 24tv.ua

В Амурской области 9 сентября на 14 часов дня поступило пять жалоб на нарушения избирательного законодательства. Один из сигналов был в Свободном и оказался ложным. Горожанка из добрых побуждений привезла к избирательному участку пенсионерку, что наблюдатель принял за спланированный подвоз.

«Одна женщина привезла бабушку к участку, сделала доброе дело, а наблюдатель посчитал, что это подвоз. Поэтому этот сигнал не подтвердился», - рассказал руководитель аппарата амурского избиркома Сергей Конигин.

Еще четыре сигнала о нарушениях поступили из Благовещенска. Все они касались подкупа избирателей. Два из них также не подтвердились, другие два находятся в работе. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский.

В целом, как отметили в избиркоме, выборы в Амурской области проходят спокойно.

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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    5 часов назад

    Братеева за плохую работу отправили водку за ЛДПР раздавать. И тут накоссячил

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    5 часов назад

    Антон Макаров

    Братеева за плохую работу отправили водку за ЛДПР раздавать. И тут накоссячил



    да ничего он не раздавал, все что с ним было отправлено на раздачу оказалось в его желудке

  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    4 часа назад

    Антон Макаров

    Братеева за плохую работу отправили водку за ЛДПР раздавать. И тут накоссячил



    Говорила мама - прячься от наблюдателей

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    4 часа назад

    Антон МакаровБратеева за плохую работу отправили водку за ЛДПР раздавать. И тут накоссячил


    Так он же пьет уж несколько часов...это с гoря получается:)))А то все-"запобедузапобеду...",врунишка...

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