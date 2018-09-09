На выборах в Амурской области поступило пять сигналов о нарушениях

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В Амурской области 9 сентября на 14 часов дня поступило пять жалоб на нарушения избирательного законодательства. Один из сигналов был в Свободном и оказался ложным. Горожанка из добрых побуждений привезла к избирательному участку пенсионерку, что наблюдатель принял за спланированный подвоз.

«Одна женщина привезла бабушку к участку, сделала доброе дело, а наблюдатель посчитал, что это подвоз. Поэтому этот сигнал не подтвердился», - рассказал руководитель аппарата амурского избиркома Сергей Конигин.

Еще четыре сигнала о нарушениях поступили из Благовещенска. Все они касались подкупа избирателей. Два из них также не подтвердились, другие два находятся в работе. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский.

В целом, как отметили в избиркоме, выборы в Амурской области проходят спокойно.