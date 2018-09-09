В Тынде испекли рекордный 9-метровый пирог

Фото: gorod.tynda.ru

В Тынде установили новый рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса города. В северной столице Приамурья испекли 9-метровый и 72-килограммовый брусничный пирог. На его изготовление ушло около 30 килограммов муки и 25,5 килограмма брусники.

Чтобы угостить жителей и гостей Тынды, над созданием лакомства трудились четыре предприятия общественного питания, сообщает официальный портал города. Раздачи пирога ожидали сотни тындинцев.

Честь замерить длину была предоставлена мэру города Евгению Черенкову и заместителю главы администрации города по экономическому развитию и торговле Татьяне Плотниковой. Самую большую его часть изготовил коллектив предприятия общественного питания, который был отмечен дипломом горадминистрации.

В целом длина пирога составила 9 метров, а вес – 72 килограмма.Таким образом, в городе побили свой же рекорд 2017 года. Тогда местные кулинары выпекли пирог, длина которого составила 7 метров, а вес – 60 килограммов.