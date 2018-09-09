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Минус ночью и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 10 сентября

Минус ночью и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 10 сентября
Фото: pikabu.ru

Новая рабочая неделя начнется в Приамурье с похолодания. Холоднее всего будет на северо-западе региона. Там ночью термометры покажут до 9 градусов ниже нуля. На юге ожидаются заморозки на поверхности почвы до 3 градусов.

Днем воздух на севере прогреется до 10…15 градусов. В остальных районах будет 17…22 градуса тепла.

В Благовещенске 10 сентября будет ясно, осадки не прогнозируются. Днем ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 7 метров в секунду. Ночью в областном центре термометры покажут 2…4 градуса тепла. Днем потеплеет до 18…20 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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