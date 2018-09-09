Из-за увеличения числа жителей в Чигирях появился новый избирательный участок

В Благовещенском районе в единый день голосования открылся новый избирательный участок. Это связано с тем, что в Чигирях стало больше жителей. В районном избиркоме сообщили, что голосование на новом участке проходит «как положено».

Как сообщили в избирательной комиссии Благовещенского района, по федеральному закону на одном избирательном участке должно быть не более трех тысяч избирателей. Если их становится больше, участки разделяют, как и было сделано с участком № 13. Теперь дополнительно в селе появился участок № 30. Если говорить о постоянных участках на территории Приамурья, то новый образовался только в Чигирях Благовещенского района, сообщили в облизбиркоме.

Таким образом, жители Чигирей могут отдать свой голос на 4-х избирательных пунктах. Один из них расположен в черте Благовещенска – в ООО «Тепличный». Остальные три – непосредственно в селе, причем все в одном здании – в местном клубе «Эдельвейс».

«Все три избирательных участка распложены в клубе "Эдельвейс" в разных помещениях. Это объясняется тем, что избиратели привыкли ходить на избирательный участок именно туда. И у нас была практика на выборах президента в 2012 году, когда клуб был на ремонте и мы переносили участки в школу, и очень много избирателей, несмотря на информационные сообщения и баннеры, шли по привычке в клуб и очень обижались, что надо идти в школу, хотя там 2 минуты ходьбы всего. Они обижались, и не все доходили до избирательного участка. И поэтому мы решили больше не экспериментировать, и чтобы людей не вводить в заблуждение, решили, что правильнее всего будет оставить все участки в клубе. Здание, к счастью, это позволяет оно достаточно большое», – рассказала Ольга Сычева, председатель территориальной избирательной комиссии Благовещенского района.

По словам Ольги Сычевой, участки в Чигирях, как и по всей области, открылись в 8 часов утра. На 12 часов явка в самом селе составила в среднем около 6 процентов, а на новом пункте – чуть больше 5 %. Больше всего жителей села пришли на выборы на участок, расположенный на территории ООО «Тепличный» в черте города – более 8 %.

«В целом активность по сравнению с президентскими выборами гораздо ниже. Раза в два точно», – отметила председатель.

Всего, по информации областного избиркоме, 9 сентября в Амурской области открылось 738 постоянных избирательных участков и еще 15 – в местах временного пребывания.