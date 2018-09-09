Жители одного из сел Шимановского района проголосовали за день до выборов

В Амурской области жители одного из сел отдали свой голос на выборах накануне единого дня голосования. Это жители села Кухтерин Луг в Шимановском районе. Из-за проблем с транспортной доступностью вот уже не первый год все село голосует заранее, а в день выборов избирательный участок не работает.

Как рассказала руководитель информационного центра избирательной комиссии Амурской области Наталья Попова, это единственный избирательный участок в Приамурье, который не работает в день выборов. На остальных территориях, где также проводилось досрочное голосование, свой выбор делали отдельные граждане, которые не могли по разным причинам проголосовать 9 сентября, но при этом избирательные участки в этих районах в единый день голосования открыты.

«В связи с тем, что в этом селе затруднено транспортное сообщение, они голосовали вчера, 8 сентября. Но протокол будет также в 8 часов вечера сегодня введен в общую систему, сейчас он находится в сейфе. Проблема в том, что в то село можно добраться только водным транспортом, поэтому они голосовали за день до выборов. Это уже не первый год так они голосуют. Там всего 214 жителей, из них проголосовали 144 человека», - рассказала Наталья Попова.

В целом по региону 9 сентября явка на 12 часов дня составила 12,99 процента. Для сравнения: в 2016 году на выборах в Госдуму явка к этому времени была 19,53 процента, а на выборах губернатора в 2015 году - 15,6 процента.

В лидерах по явке по-прежнему остаются Шимановский (35,86 процента), Тындинский (26,71) и Свободненский районы (24,32). Как отметили в амурском избиркоме, в северных районах области непогода на явку не повлияла. А вот в Благовещенске явка все также остается на нижних позициях. К 12 часам дня здесь проголосовали 8,34 процента избирателей.